Gemeinderatsmitglied Kai Noel fiel diese Wand auf, immer wenn er nach Hause fuhr. „Ich habe auf diesem Platz als Kind und Jugendlicher immer gerne gebolzt – und jetzt fand ich den Eindruck der grauen Wand irgendwie trist“, erzählte er nun, nachdem dieser Anblick einem freundlicheren gewichen war.

Denn in Erwin Müller, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung, fand er einen Verbündeten – und im Kindergarten Sonnenstrahl Kinder und Erzieherinnen, die bereit waren, sich einzubringen.

Lesen Sie auch

Denn auch dessen Leiterin Carina Weißer war die graue Betonwand bereits negativ aufgefallen. Gemeinsam mit Stadtrat Noel kam sie auf die Bürgerstiftung zu.

Ortschaftsrat Brigach von Idee begeistert

Auch der Ortschaftsrat Brigach fand die Idee toll, doch wenn schon, denn schon: Ein wenig was hermachen sollte die Wand am Ende schon. Was durch Michael Krompholz als Vertreter des Ortschaftsrats, nun deutlich anerkannt wurde, er zeigte sich höchst beeindruckt.

Der Graffiti-Künstler Jonas Fehlinger fand sich bereit, eine Zeichnung auf die Wand aufzubringen, die dann von den künftigen Schulanfängern kreativ bemalt wurde. „Ein außergewöhnliches Projekt zur Dorfverschönerung haben Erzieherinnen und Kinder des evangelischen Kindergartens Sonnenstrahl hier vollbracht“, freute sich Erwin Müller. Mit 1500 Euro für Material und Künstler habe die Stiftung dieses Projekt gefördert – und wer nun aus der Bergstadt nach Brigach fährt, kann es bewundern.

Kinder mit Feuereifer dabei

„Wir freuen uns auch, dass Thorsten Pfaff als Inhaber der Wand sofort zugestimmt hat, diese kreativ zu gestalten“, strahlte Kindergartenleiterin Carina Weißer, die gemeinsam mit Kollegin Julia Mahler selbst mit Hand angelegt hatte. Beide betonten, dass die Kinder sofort mit Feuereifer ans Werk gegangen seien – und das Ergebnis kann sich sehen lassen.