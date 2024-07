Bolzplatz-Ärger eskaliert: Deshalb verklagen Nachbarn der Sulzer Schule die Stadt Lahr

1 Ein Dorn im Auge der Nachbarn: Kicken auf dem Bolzplatz der Sulzer Grundschule Foto: Bender

Weil ihnen das Treiben auf dem Bolzplatz zu laut ist, haben Anwohner der Schule Klage gegen die Stadt eingereicht. Geht es nach ihnen, müssen die ohnehin schon klaren Regeln noch strenger werden. Die Stadt reagiert mit Befremden.









Wer abends auf den Hof der Sulzer Grundschule will, steht vor verschlossenen Toren. Abgesperrt. Von allen Seiten. Zutritt nur mit Schlüssel. Das gilt auch und vor allem für das Herzstück des Geländes – das bei Kindern und Jugendlichen beliebte Minispielfeld. Schilder an den Eingängen weisen auf die Öffnungszeiten hin: Werktags ist das Schulgelände ab 19 Uhr geschlossen, an Wochenende komplett.