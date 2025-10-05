Boller Weinfest hat viele Gäste: Trommelfelle und panierte Schnitzel

Musiker verschiedene Vereine bilden den gemütvollen Kern des Boller Weinfests, und dass das vielen Gäste Freude macht, war am Sonntag zu beobachten.
Draußen herrschte ungemütliches Wetter, um so gemütlicher ging es da in der Boller Halle zu. Wer um die Mittagszeit den Saal betrag, sah gut gefüllte Tische, an den die vielen Gäste leckere Sachen verspeisten. Bestens bekocht und bedient wurden sie von den Mitgliedern des Boller Musikvereins. Die Top-Delikatesse ist auch hier natürlich immer das panierte Schnitzel mit Beilagen, aber auch die Bratwürste, Waffeln, Kaffee und Kuchen sowie Wurst- und Käsebrote gingen weg.