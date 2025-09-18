Boller Mostbesen: Auch ohne Temperaturrekord ein Erfolg – das sind die Bilder

Sieben Tage Mostbesen, für die der Musikverein „Harmonie“ Boll und sein Förderverein erneut all ihre Kräfte bündelten, sind erfolgreich zu Ende gegangen.

„Es ist geschafft“, freuten sich die fleißigen Ehrenamtlichen nach der letzten Arbeitsschicht. Wieder einmal hatten sich bei der mittlerweile 14. Auflage die Routine und das über Jahre optimierte Konzept bewährt. Abendliche Kühle, der die Besucher mit Jacken und Pullover trotzten, blieb nicht aus, doch kräftige Regengüsse hielten sich, über die ganze Woche gesehen, in Grenzen. Ganz ohne Verluste ging es aber doch nicht.

„Klar, der Regen am Montagabend kam mindestens eine Stunde zu früh. Danach kamen keine neuen Gäste mehr“, bedauerte der Musikverein-Vorsitzende Jürgen Bilger. Dennoch habe das Duo „Martin & Gerhard“ unbeirrt bis in die Nacht hinein aufgespielt und die Fans erfreut, die ein trockenes Plätzchen gefunden hatten.

Bilanz fällt positiv aus

Insgesamt fiel die Bilanz des Musikvereins und seines Mitveranstalters, des Fördervereins, positiv aus. Der hohe Bekanntheitsgrad habe sich ausgezahlt und zu einer guten Besucherresonanz geführt. Viele Gäste kamen an mehreren Abenden und genossen das Getränke- und Vesperangebot sowie die musikalische Unterhaltung.

Auch der nach schwäbischer Tradition hergestellte Most von Boller Streuobstwiesen fand viel Zuspruch. Mit einer Anerkennungsurkunde hatte die Stadt Oberndorf den Musikverein für die Mostbesen-Veranstaltungsreihe beim Ehrenamtstag 2024 in der Klosterkirche ausgezeichnet.

Täglich musikalische Leckerbissen

Täglich wurden musikalische Leckerbissen geboten. Die „Saustallmusikanten“ waren zum zweiten Mal mit von der Partie. „Flaraclara Blech & Wo“ bereicherten aufgrund ihrer Auflösung nach vielen Auftritten letztmals das Programm.

Am Sonntagnachmittag sorgte die Gruppe „Most“ („Musik ohne Strom“) bis in den Abend unermüdlich für heitere Stimmung, wobei Schlagzeuger Uli mit seiner Paradenummer als Hans Albers schon sehnsüchtig erwartet wurde.

Wer braucht schon Bier?

Das jüngere Publikum kam besonders am Samstagabend bei den Party- und Stimmungshits im zweiten Teil von „Blowfeld“ auf seine Kosten. Da man sich hier auf dem Mostbesen befinde, habe man sich fast nicht getraut, die Zeile „Mir brauchet älle mol a Bier“ zu singen, scherzte Leiter Manuel „Ede“ Edelmann.

Mit einer Polonaise zum Blasmusik-Klassiker „Auf der Vogelwiese“ und einer Ballade als letzter Zugabe verabschiedeten sich Edelmann, Sängerin Leoni Haage und die Band von den Fans, die bis zur letzten Minute feierten.

Erste Zusagen für 2026

Am Wochenende fanden auch große Blasmusikformationen mit ihrem vielseitigen Repertoire ein dankbares Publikum. Der Musikverein Betra umrahmte am Sonntag Frühschoppen und Mittagstisch.

Zur Mitwirkung am Bockbierfest der Musikkapelle Herrenzimmern war die Harmonie Boll im vergangenen Mai eingeladen. Beim Gegenbesuch in Boll übernahmen die Herrenzimmerner gut gelaunt den Auftakt am Samstagabend und verlängerten den Aufenthalt bis zur Busabfahrt nach Mitternacht, um bei bester Stimmung mit der Band „Blowfeld“ zu feiern. „Wenn es nach uns geht, sind wir nächstes Jahr auf jeden Fall gerne wieder dabei“, kündigte Edelmann ein Wiedersehen an.

Auch weitere Zusagen für den dann 15. Mostbesen hat der Musikverein bereits in der Tasche. Die vereinseigenen „Besen-Musikanten Boll“, die sich bis zum Leitungswechsel auf Sieglinde Strobel als „Kleine Besetzung“ unter Martin Hirschmann und Julia Staiger einen Namen gemacht hatten, beschlossen den musikalischen Reigen und freuen sich auf ihren Auftritt im nächsten Jahr.