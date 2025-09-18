Boller Mostbesen: Auch ohne Temperaturrekord ein Erfolg – das sind die Bilder

Sieben Tage Mostbesen, für die der Musikverein „Harmonie“ Boll und sein Förderverein erneut all ihre Kräfte bündelten, sind erfolgreich zu Ende gegangen.
„Es ist geschafft“, freuten sich die fleißigen Ehrenamtlichen nach der letzten Arbeitsschicht. Wieder einmal hatten sich bei der mittlerweile 14. Auflage die Routine und das über Jahre optimierte Konzept bewährt. Abendliche Kühle, der die Besucher mit Jacken und Pullover trotzten, blieb nicht aus, doch kräftige Regengüsse hielten sich, über die ganze Woche gesehen, in Grenzen. Ganz ohne Verluste ging es aber doch nicht.