2 In Gutach gehört zum Bollenhut die komplette Tracht. Foto: Kern

Cathy Hummels und der Bollenhut: das Thema bewegt die Gemüter, nachdem sich die Influencerin mit dem Kopfschmuck auf Instagram gezeigt hat. Mike Lauble, der Vorsitzende des Musik- und Trachtenvereins Gutach, sieht das Ganze gelassen.















Gutach - Immerhin habe sich Cathy Hummels mit dem Original-Bollenhut aus Gutach fotografiert und nicht mit einem Imitat. Allerdings hat sie nicht die komplette Tracht getragen, sondern den Hut mit weißer Bluse und dunklem Rock kombiniert und so einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Es war beispielsweise von "kultureller Aneignung" die Rede.

"Habe nicht mehr die Energie, mich aufzuregen"

Der Bollenhut gehöre zur kompletten Tracht, sei sozusagen ein Teil des Ganzen, ihn anders zu kombinieren, "das geht nicht", sagt Lauble, der sich immer wieder für die Gutacher Tracht und ihren Erhalt einsetzt. "Viele machen Fotos mit dem Bollenhut, ich habe nicht mehr die Energie, mich aufzuregen".

Vielleicht habe Hummels auch an die Fotos von Sebastian Wehrle oder Jochen Scherzinger gedacht. Die beiden setzen Trachten modern in Szene. Cathy Hummels sei hübsch und der Bollenhut mache sie nicht hässlicher, gibt der Gutacher Gemeinderat (CDU) zu und sieht in der Sache daher auch etwas Positives: Das Ganze könne auch Werbung für den Ort sein.

Richtige Tracht bei Besuch vorstellen - "wie sie sich gehört"

Das hat ja auch Bürgermeister Siegfried Eckert sofort erkannt und Hummels nach Gutach eingeladen. Diese hat die Einladung bereits angenommen.

Wenn Cathy Hummels dann Gutach besuchen werde, gebe es die vielleicht Gelegenheit, ihr die "richtige Tracht vorzustellen, wie sie sich gehört", ist sich Mike Lauble sicher. Vielleicht wäre dann auch eine kleine Tour mit dem Bollenhutkäfer möglich. Der parkt bekanntlich normalerweise beim Freilichtmuseum Vogtsbauernhof und fährt von Zeit zu Zeit Bauernhöfe an. Dort wird dann die originale Gutacher Tracht ausführlich vorgestellt.

Verheiratete Frauen tragen schwarze Bollen

Dabei geht es nicht nur um den Hut mit den 14 roten Bollen, der immerhin ein Gewicht von 1,5 bis 2 Kilogramm hat. Diesen hätte Hummels ganz streng genommen nicht tragen dürfen, sagt Lauble und lacht dabei. Denn der Hut mit den roten Bollen ist traditionsgemäß den ledigen Frauen von der Konfirmation bis zur Hochzeit vorbehalten. Verheiratete Frauen tragen schwarze Bollen auf ihrem Hut.

So entsteht ein Gutacher Bollenhut:

Vielleicht wäre Cathy Hummels ja bei einem Besuch in Gutach auch angetan von den weißen Blusen mit kurzen, mit Spitzen gesäumten und über dem Ellenbogen gebundenen, weißen Puffärmeln, die unter dem schwarzen Kleid getragen werden.

Es besteht aus einem mit buntbestickten, früher mit eingewebten Mustern verzierten Samtmieder, dem "Libli", und einem von der Taille bis zu den Waden reichenden "Wiefelrock". Das "Libli" liegt eng an, betont die weiblichen Formen und ist an dem Rock festgenäht.

Über dem Rock wird eine ebenfalls schwarze Seidenschürze getragen. Rock und Schürze sind beide gefältelt.

Dazu werden weiße, handgestrickte Kniestrümpfe aus Angorawolle und schwarze, flache Halbschuhe aus Leder. Hinzu kommt das von Hand bestickte "Goller", oder "Göller", in rechteckiger Form mit Stehkragen, das vom Hals bis etwa zum Ansatz der Achselhöhle reicht.

Der Gutacher Bollenhut im Wandel der Zeit:

Termin des Besuchs noch nicht genannt

Zur Dekoration wird das Goller mit bestickten Samtbändern benäht. Zum roten Bollenhut und dem Schäppel tragen Frauen das sogenannte "Mäschle" mit den "Spiegele" zum Hut, einen aus Perlen und Flitter geflochtenen Zopf zur Zier, der an der eigenen Frisur befestigt wird und einen Spiegel birgt. Dieser soll böse Geister fernhalten, die sich vor ihrem eigenen Bild im Spiegel erschrecken. Die Frisuren zur Tracht sind dem individuellen Geschmack überlassen.

Bürgermeister Eckert hat für den Besuch von Cathy Hummels eine Visite im Freilichtmuseum angedacht. Er rechnet jeden Tag damit, einen Termin von Hummels oder ihrem Management genannt zu bekommen.