Bollenbacher Ruhmattenschimmel feiern Geburtstag: Mit der Rakete „Philandi 33“ zum Narrenfest

1 Besonderer Gast beim Zunftmeisterempfang (von links): Ortsvorsteher Andreas Isenmann, ein Musiker der Schimmelmusik, Vorsitzender Manuel Kinnast, die neue Fasentsfigur Schippewälderi, Bürgermeister Philipp Saar und Vize Christian Neumaier Foto: Benz

Der Narrenverein Ruhmattenschimmel Bollenbach hat am Wochenende mit einem rauschenden Fest und Tausenden von Gästen sein 33-jähriges Bestehen gefeiert. Bei der Eröffnung gab es einen besonderen Countdown, später waren alle Beteiligten voll des Lobes für die Organisation der Veranstaltung.









Der Start zum Jubiläums-Narrentreffen gelang dem Narrenverein Ruhmattenschimmel mit einem glänzenden Auftritt auf der Bühne vor dem Dorfgemeinschaftshaus am Samstagnachmittag. Bunt zeigte sich eine große Schar von Kindergartenkindern. Ruhmattenschimmel und der Bollenbacher Kindergarten pflegen eine Kooperation mit gegenseitigen Veranstaltungen, so dass die Kindergartenkinder jetzt auch nicht fehlen wollten. Das der Narrenverein eine vorbildliche Nachwuchsarbeit pflegt, zeigte der Auftritt des „Narrensume“. Tänzerisch brillierte die Showtanzgruppe der Narrenzunft Hausach. Der Vorsitzende der Ruhmattenschimmel, Manuel Kinnast, gab einen humoristisch gekonnten Ausblick auf das Jubiläumsfest. Bürgermeister Philipp Saar und Ortsvorsteher Andreas Isenmann lobten nicht nur die Arbeit des Jubelvereins, sondern riefen nochmals verschiedene Aspekte aus den 33 Jahren des Bestehens der Ruhmattenschimmel in Erinnerung.