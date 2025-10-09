Bollenbacher Ortschaftsrat: Planungen zu „Haus Glatz“ im Fokus

Der Ortschaftsrat hat sich bei seiner Sitzung am Montagabend mit Projekten auseinandergesetzt, die im Haushaltsplan 2026 der Stadt Haslach aufgenommen werden sollen. Mit Bürgermeister Armin Hansmann seien die Projekte bereits im Vorfeld besprochen worden, erklärte Ortsvorsteher Andreas Isenmann hinsichtlich dessen terminbedingter Abwesenheit.

Zunächst wurde noch einmal das Haus Glatz thematisiert, das durch die Stadt Haslach mit dem Ziel gekauft wurde, es abzureißen und den Platz zwischen Rathaus und Kirche neu zu gestalten. Nach Rücksprache und mit Zustimmung durch den Ortschaftsrat werde es derzeit noch zur Unterbringung von Geflüchteten genutzt, allerdings laufe die mittlerweile zweite Nutzungsverlängerung um fünf Jahre bald aus.

Das Haus Glatz soll abgerissen werden

„Egal, wie es weitergeht. Wir müssen erste Schritte in die Wege leiten, um dann einen Plan zu haben, wenn das Haus irgendwann abgerissen wird“, betonte Isenmann. Der Ortschaftsrat habe bereits erste Vorstellungen zur Gestaltung und wolle diese mit Planern diskutieren. „Das Ergebnis könnte dann auch die Grundlage für einen Workshop mit der Bevölkerung dienen“, blickte Isenmann voraus. 2021 seien erstmals Planungskosten eingefordert worden, „jetzt muss das mal zielführend zu Ende gebracht werden“.

Beim Bolzplatz sei die Zaunanlage in Teilen bereits erneuert worden, an den kurzen Seiten wäre sie noch offen. Außerdem müsse die Gestaltung des Platzes an heutige Anforderungen angepasst und neu aufgeteilt werden. In Sachen Glasfaser-Ausbau des Welschbollenbacher Tals erklärte Isenmann: „Wenn es zum Förderbescheid kommen sollte, muss die Gemeinde auch bereit sein, den Eigenanteil zu bezahlen.“ Als Maßnahme, die „nicht hinten runterfallen“ sollte, benannte er die marode Brücke in der Talstraße, deren Sanierung bereits 2023 vorgesehen war. Bisher gebe es lediglich eine Entwurfsskizze, eine Planung sei aber erst dann sinnvoll, wenn auch Geld für die Sanierung zur Verfügung stehe.

Bei der Feuerwehr herrscht akuter Handlungsbedarf

Straßensanierungsmaßnahmen würden im Kontext des General-Entwässerungsplans abgearbeitet.

Bei der Feuerwehr gebe es akuten Handlungsbedarf zur Materialunterbringung und angesichts beengter Räumlichkeiten. Eigentlich wollte der Verschönerungsverein in der Garage Platz zur Verfügung stellen, musste diesen aufgrund der Theken-Lagerung aber selbst nutzen. Da das Dach der Garage ohnehin dringend saniert werden müsse, könnte es in dem Zug möglicherweise in Richtung Dorfgemeinschaftshaus verlängert werden, mutmaßte Isenmann. Das Gremium beschloss einstimmig, dem Gemeinderat die Maßnahmen für den kommenden Haushalt vorzuschlagen.

Lärmschutz

Wie kann aktiver Lärmschutz in Bollenbach aussehen? Am Ende der Sitzung informierte Bollenbachs Ortsvorsteher Andreas Isenmann zur diskutierten Verlängerung der Tempo-30-Strecke in Richtung Haslach. Diese sei noch einmal überprüft worden und würde in der entstehenden 30er-Zone eine generelle Rechts-vor-Links-Regelung nach sich ziehen. „Das ergibt keinen Sinn“, war Isenmanns klare Einschätzung zu diesem Thema.