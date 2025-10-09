Bollenbacher Ortschaftsrat: Planungen zu „Haus Glatz“ im Fokus

Im Vorfeld der kommunalen Haushaltsberatungen hat der Ortschaftsrat seine wesentlichen Wünsche mit Haslachs Bürgermeister Armin Hansmann besprochen besprochen.
Der Ortschaftsrat hat sich bei seiner Sitzung am Montagabend mit Projekten auseinandergesetzt, die im Haushaltsplan 2026 der Stadt Haslach aufgenommen werden sollen. Mit Bürgermeister Armin Hansmann seien die Projekte bereits im Vorfeld besprochen worden, erklärte Ortsvorsteher Andreas Isenmann hinsichtlich dessen terminbedingter Abwesenheit.