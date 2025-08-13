Bolivienhilfe in Schenkenzell: Bolivische Tänze und Livemusik sorgen beim Sommerfest für Stimmung

Mitreißende Klänge, bewegende Tänze und einen großen Dank gab es beim Sommerfest des Freundeskreises Inti Ayllus Bolivienhilfe in Schenkenzell.
Das Sommerfest des Freundeskreises Inti Ayllus Bolivienhilfe fand im ehemaligen Pferdestall in Schenkenzell statt – wie immer in vertrauter Umgebung und in diesem Jahr mit einem besonderen Highlight: Livemusik, wie sie schon länger nicht mehr beim Sommerfest zu hören war. Christina Klausmann, Vorsitzende des Vereins, und Hausherr Hans Kurt Rennig begrüßten die Gäste im gut gefüllten Pferdestall. Neben Besuchern aus nah und fern war eine Musikgruppe aus verschiedenen Teilen der Schweiz und aus Freudenstadt angereist, die den Abend mit bolivianischer Musik zu einem kulturellen und verbindenden Erlebnis machte.