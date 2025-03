Die Farben der Narrenkleidle leuchteten besonders schön, als am Fasnetsmedig die Sonne über dem Städtle schien. Die Schömberger Narren hatten einen eng gestrickten Zeitplan.

Punkt 8.11 Uhr setzte sich der Tross vom Flügelbühle über die Balinger Straße und Marktplatz bis zum Waldhorn in Bewegung. Die Husaren sprangen vorneweg und schauten, dass der Weg für den Narrensprung am frühen Morgen des Fasnetsmedig frei ist. Die Strecke legten die Fransennarren und die Fuchswadel ordentlich gegliedert in Viererreihen zurück. Im Anschluss – um Punkt 9.15 Uhr – stand das gemeinsame Narrenliedsingen auf der närrischen Agenda.

Die Wirtschaften haben schon früh geöffnet

Die Wirtschaften und Besen öffnen an den hohen Tagen schon in aller Herrgottsfrüh, sodass die Narren die Zeit bis zur Polonaise – in Schömberg die „Bolanes“ – mit einer Stärkung überbrücken konnten – und natürlich mit Gesang.

Ab 10.30 Uhr wiederholte sich das Spektakel, das am Sonntag zahlreiche Schaulustige nach Schömberg lockte: Die Bolanes mit rund 600 Narren. In Dauerschleife spielte die Stadtkapelle von der Tribüne herab den Schömberger Narrenmarsch. In Vierergruppen juckten zunächst die Fransennarren auf den Lalle, gefolgt von den Fuchswadeln. Im Laufe des Tanzes wurden aus den Viererreihen Zweierreihen. Was nach einer Weile nach einem Durcheinander aussah, hat System: Die Husaren haben ein genaues Auge darauf, dass die Bolanes geordnet abläuft und die Zuschauer, die den Marktplatz säumten, zurückbleiben. Unterstützung erhielten sie von den kleinen Husaren. Die Einzelfiguren – d’Warz, Halbschwarzer, Harzer und Bläzle – zogen ebenfalls ihre Runden auf dem Lalle.

Fassade am Marktplatz brennt

Der Walzer beendete schließlich die Bolanes. Eine gute Stunde ging das Schauspiel – dann wurde wieder in den Wirtschaften eingekehrt.

Zwischen Polonaise und Kinderumzug rückten Feuerwehr und Polizei auf den Marktplatz aus: An der Fassade der Volksbank sind Gegenstände in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Redaktion berichtete.

Passanten hätten den Brand entdeckt und mit einem Feuerlöscher selbstständig gelöscht. ersten Erkenntnissen nach dürfte Pyrotechnik der Grund für das Feuer gewesen sein. Die Feuerwehr kontrollierte das Gebäude mit der Wärmebildkamera.

Wieder eine Bolanes

Ungetrübt war die Stimmung im Städtle – die Narretei ging weiter. Ab 14.31 Uhr zog der Kinderumzug durch die Stad und die Narren hatten bis in die Nacht hinein die Stadt im Griff. Am Fasnetszeischdig geht’s in den Endspurt: Um 10.02 U wird das Narrenlied gesungen, um 11 Uhr wird wieder eine Polonaise auf dem Lalle getanzt. Bis um Mitternacht die Fasnet endet, ist Schömberg fest in Narrenhand.