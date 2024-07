Spannende Einblicke in die Schramberger Berufswelt

1 Elmedina Maliqi gewinnt Einblicke in einer Anwaltskanzlei Foto: Leni Wöhrstein

Im Rahmen der Berufsorientierung nimmt das Bogy-Praktikum des Gymnasium Schrambergs seinen Verlauf.









In der vergangenen Woche fand das BoGy Praktikum des Gymnasium Schrambergs statt. Über 80 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassenstufe hatten die Möglichkeit, in verschiedenen Berufsnischen zu schnuppern. Dank der facettenreichen Praktika gewannen die Zehntklässler Einblicke in die Arbeitsabläufe ihrer jeweiligen Stellen.