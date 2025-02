Hier treten die besten Schützen an

1 Volle Eichbergsporthalle: Beim Schwarzwaldcup für Bogenschützen messen sich Sportler nicht nur aus der Bundesrepublik, sondern auch aus angrenzenden Ländern. Foto: Hans Herrmann

Rund 200 Teilnehmer, so viele waren beim bundesweiten Schwarzwaldcup des Bogensportclubs Blumberg (BSC) in der Eichbergsporthalle am Start. Die Lokalmatadoren des BSC überzeugten mit guten Leistungen und belegten zahlreiche vordere Plätze.