In diesem Jahr wurde vom BS Dahn in der Pfalz das 47. Osterturnier veranstaltet. Mit sieben Schützen reisten die Bogenschützen aus Mühlen am Karfreitag an, um am Samstagmorgen um 9 Uhr zum Start an Ort und Stelle zu sein.

Bis zu neun Stunden waren die Schützen im Parcours um steile Bergauf und Bergabschüsse zu absolvieren und viele Treffer auf ihren Scorekarten einzutragen. Es wurde am Samstag auf sogenannte Feldscheiben mit Ringen mit den Werten 5/4/3 geschossen, auf 28 Scheiben mussten vier Pfeile geschossen werden. Dabei wurde alles zusammengezählt und am Ende des Tages sah man dank elektronischer Auswertung auf welcher Platzierung man stand.

Am zweiten Tag schoss man auf 28 Tierbilder. Hier hatte man bis zu drei Pfeile. Traf man beim ersten Pfeil, war die Wertung 20/18 oder /16, danach je sechs Ringe weniger brauchte man noch eine zweiten oder dritten Pfeil. All das bewältigten die Mühlener hervorragend und es kamen sehr gute Platzierungen am Ende des Turnieres zustande.

Elli Roller ging in der Langbow Damenklasse an den Start und gewann hier haushoch mit Gesamt 408 Ringen vor Margarete Weber mit 285 Ringen. Auch Martin Roller schoss ein sehr gutes Ergebnis in der Bowhunter Recurve Altersklasse, mit 668 Ringen, und konnte am Ende den dritten Platz für sich verbuchen. In der Klasse Bowhunter Recurve Herren ging Stephan Schuld, der zum ersten Mal an diesem Turnier teilnahm an den Start und belegte mit 329 Ringen den 20. Platz. Andrea Deusch, die in der Recurve Altersklasse Damen an den Start ging, belegte mit 800 Ringen einen sehr guten fünften Platz. In der gleichen Klasse wurde Christine Graf neunte mit 678 Ringen.

Eine stark besetzte Klasse

Ralf Hatt schoss in der Recurve Herren Altersklasse und erkämpfte mit 742 Ringen einen guten 18. Platz. Sascha Menzel startete in der Compound unlimied Herrenklasse, die mit 47 Startern die Stärkste Klasse aufwies. Hier zu bestehen und sich gut zu platzieren ist nicht ganz einfach, für ihn lief es am ersten Tag nicht ganz so zu seiner Zufriedenheit, dennoch lag er mit 493 Ringen auf dem 38. Platz. Am zweiten Tag war sein Ergebnis für ihn akzeptabel. Er kam mit 508 Ringen aus dem Parcours und konnte mit gesamt 1001 Ringen den Platz vom Vortag verteidigen.