Bogenschützen Ebhausen: Ebhäuser Wildschütz wandert nach Gärtringen

Beim 18. Bogenturnier des Schützenvereins Ebhausen lieferten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen spannende Wettkämpfe um den Sieg und die Plätze

Der Kampf um den „Ebhäuser Wildschütz“ beim 18. Bogen-Turnier in Ebhausen war äußerst spannend. Bei Halbzeit lag die Mannschaft aus Gechingen hauchdünn mit 833:832 Ringen vor der aus Gärtringen. Am Ende ging aber der weit gereiste Wanderpreis erstmals an die Schützengilde Gärtringen (Rolf Stiebritz, Klaus Lönhard und Urte Peekhaus) mit 1683 Ringen. Der Titelverteidiger, die Sportfreunde Gechingen (Jürgen Zizmann, Andreas Hauser und Maik Esslinger), landete mit 1616 Ringen auf Platz 2.

Der Sieg bei den Herren mit dem olympischen Recurve-Bogen auf 70 Meter ging an Marco Stähle vom SV Wimsheim mit 589 Ringen. In der Masterklasse auf 60 Meter siegte Nils Köhler vom BSC Laupheim (615). Turniersieger mit dem Compound-Bogen wurde Wolfgang Neumann von den SF Gechingen (668, jeweils von 720 möglichen).

Mattis Hausdorf verbessert erneut Deutschen Rekord

In der Klasse Blankbogen Herren war es sehr eng. Martin Fahr und Steffen Hüneburg, beide SF Gechingen, waren mit 575 ringgleich, nur die geschossenen Zehner brachten mit 16:8 den Sieg für Fahr. In der Masterklasse Blank kam keiner an Armin Raab (SF Gechingen, 604) vorbei. Mattis Hausdorf (SV Ebhausen) erhöhte seinen kürzlich aufgestellten Deutschen Rekord bei den Blankbogen-Schülern A auf 654 Ringe. Sein Vereinskamerad Robin Lutz siegte bei den Schülern B mit 493. Mit dem Langbogen landete Dirk Kegreiß (BS Herrenberg, 518) auf Platz 1.

Bei der Mannschaftswertung Blankbogen siegten die Sportfreunde Gechingen mit 1754 Ringen deutlich vor zwei Mannschaften der SGi Denkingen.

Zwei Preisträger beim „Glücks-Schuss“

Beim abschließenden „Glücks-Schuss“ auf eine Darts-Auflage siegten Lukas Wagner (Visier), BSV Kandel mit „Bulls-Eye“ und Luke Opnic (Blank) mit einer Triple 20 und erhielten einen schön gestalteten Wikinger-Stuhl.

75 Einzelschützen (Damen und Herren) gingen bei dem offenen Turnier des SV Ebhausen an den Start. Geschossen wurden 72 Pfeile auf Entfernungen zwischen 15 und 70 Meter, je nach Bogen- und Altersklasse.

Kampfrichter war Andreas Böhm vom BSC Schömberg. Das Ganze war dieses Mal eine Hitzeschlacht mit kurzen Regenschauern am Nachmittag, die zum Glück erst ganz am Ende bei der zweiten Siegerehrung wolkenbruchartig niedergingen. Am Ende waren aber Wettkämpfer und die ehrenamtlichen SVE-Helfer zufrieden.

Schützenverein Ebhausen

Der Schützenverein Ebhausen e.V. wurde 1962 gegründet, 1976 kam die Bogenabteilung dazu. Aktuell hat der Verein insgesamt rund 180 Mitglieder. Vorstände sind Sebastian Bernklau und Holger Runft, Finanzvorständin ist Sylvia Haas.