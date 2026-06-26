Bogenschützen Ebhausen: Ebhäuser Wildschütz wandert nach Gärtringen

Beim 18. Bogenturnier des Schützenvereins Ebhausen lieferten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen spannende Wettkämpfe um den Sieg und die Plätze
Der Kampf um den „Ebhäuser Wildschütz“ beim 18. Bogen-Turnier in Ebhausen war äußerst spannend. Bei Halbzeit lag die Mannschaft aus Gechingen hauchdünn mit 833:832 Ringen vor der aus Gärtringen. Am Ende ging aber der weit gereiste Wanderpreis erstmals an die Schützengilde Gärtringen (Rolf Stiebritz, Klaus Lönhard und Urte Peekhaus) mit 1683 Ringen. Der Titelverteidiger, die Sportfreunde Gechingen (Jürgen Zizmann, Andreas Hauser und Maik Esslinger), landete mit 1616 Ringen auf Platz 2.