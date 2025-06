Hier kommt es auf ein gutes Auge an

Bogenschießen in Blumberg

In Reih und Glied herrscht beim zweiten Heroes-Cup des BSC Blumberg höchste Konzentration. Foto: Hans Herrmann Lockere Stimmung herrscht beim Bogenschießen-Turnier. Die zum Teil fantasievoll gekleideten Teilnehmer müssen den Wimpel genau treffen.







Vom ersten Pfeil an herrschte beim zweiten Heroes-Cup des Bogensportvereins Blumberg auf dem Flugplatzgelände des Luftsportvereins eine ganz besondere Atmosphäre. Die illustren Schützen, zum Teil in fantasievollen Kostümen angetreten, bildeten von Anfang an eine Gemeinschaft und strahlten bei diesem Clout-Turnier echte Begeisterung aus.