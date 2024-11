1 Die erfolgreichen Jugendlichen des Schützenvereins Waldmössingen. Foto: Sportverein

Die Waldmössinger Bogenjugend hat jüngst ein erlebnisreiches Wochenende erlebt. Dazu gehörte auch eine Übernachtung.









Die jugendlichen Bogenschützen aus Waldmössingen traten jüngst den Weg nach Laupheim an, um dort sich mit den Jugendlichen aus verschiedenen anderen Kreisen in der Sporthalle in Laupheim zu messen.

So fuhren die Beteiligen mit drei Fahrzeugen nach Laupheim um am Bogenturnier teil zu nehmen. Begleitet wurden die Jugendlichen von ihren Trainern Anna Fuchs und Dieter Hofer. Lesen Sie auch Es mussten mit insgesamt 60 Pfeile in zwei Durchgängen abgeben werden. Hierbei konnten sich die Waldmössinger Jugendlichen toll in Szene setzen und zahlreiche gute Platzierungen erzielen. Im Schützenheim übernachtet Um das Wochenende jedoch abzurunden konnten die Waldmössinger im Schützenheim des Bogensportclubs Laupheim nach der Turnierteilnahme ihr Nachtlager aufschlagen. Dort konnte am Abend noch auf verschiedene Tiermodelle aus Hartschaum die Treffsicherheit mit dem Bogen geübt werden. Zudem wurden verschiedene Brettspiele gespielt. Drei große Familienpizzen Da sich langsam der Hunger eingestellt hatte, wurden drei große Familienpizzen ins Schützenhaus geliefert, welche laut Mitteilung sehr gut gemundet haben. Um den Jugendlichen einen Eindruck der Deutschen Meisterschaften nahezulegen, wurde noch ein Video von der Teilnahme im Sommerbiathlon von Laura Hellstern im „Schützenhaus-Kino“ vorgeführt. Dann wurden die Luftmatratzen aufgeblasen und das Nachtlager in der Bogenhalle aufgeschlagen. Zum Indoor-Trampolinspringen Am nächsten Morgen wurde nach dem Frühstück der ans Schützenhaus angrenzende Spielplatz ausgiebig in Augenschein genommen, bevor alle nach Ulm zum Indoor-Trampolinspringen fuhren. Danach ging es zurück nach Laupheim zur Siegerehrung. Medaillen aus Schokolade Neben Urkunden gab es für die Jugendlichen als Preis große Schokoladenmedaillen, welche sehr gern angenommen wurden. So trat man dann zufrieden den Heimweg nach Waldmössingen an. Die Ergebnisse Bogen Recurve:

Schüler C, Max Hellstern, erster Platz, 255 Ringe; Schüler B, Jonas Mauch, fünfter Platz, 210 Ringe; Schüler A, Laura Hellstern, zweiter Platz; 431 Ringe, Lara Göbel, dritter Platz, 425 Ringe und Felix Hellstern, zweiter Platz, 269 Ringe. Bei den Junioren kam Robin Seeger mit 402 Ringen auf Platz 15. Compoundbogen:

Denis Kreider, zweiter Platz, 471 Ringe.