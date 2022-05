So entstehen die Marktwerte von Joshua Kimmich und Co.

Joshua Kimmich gehört weltweit zu den wertvollsten Fußballspielern. Mit einem Marktwert von 85 Millionen Euro verpasst er nur knapp die Top Ten, doch wie entstehen überhaupt diese ungeheuren Summen?















20, 50 oder 100 Millionen Euro? In der Welt des Fußballs geht es um sehr viel Geld - im Fokus vor allem die Spieler. Wie auf einem Marktplatz buhlen die Vereine um die Dienste der Fußballer. Moral bleibt in dem Geschäft oftmals auf der Strecke - am Ende geht es in den meisten Fällen nur noch um den Spieler als Ware.

Der SWR hat im August 2020 das Transfergebaren im Fußball kurz und knackig erkärt. Star-Spielerberater Mino Raiola ist zwar mittlerweile verstorben, doch sein Business lebt weiter:

In der Liste der wertvollsten Spieler der Welt landet der 27 Jahre alte Kimmich je nach Portal entweder auf Platz 15 oder Platz 11. Die bekanntesten deutschen Anbieter in dem Geschäft sind zum einen transfermarkt.de und zum anderen KPMG. transfermarkt.de beziehungsweise auch TM.de ist nach dem Onlineauftritt vom Kicker das größte Portal in Deutschland mit dem Schwerpunkt Fußball. Der Webauftritt taxiert den Martkwert vom Bösinger auf irre 85 Millionen Euro - damit schrammt er nur um 5 Millionen an der Top Ten vorbei. Doch wie kommen die Betreiber der Internetseite auf diese Summe?

Drei Säulen für die Bewertung

transfermarkt.de fußt sein Bewertungsmodell auf drei grundlegende Säulen: Diskussion in der Community, Experten zur Bewertung der Diskussion und internationaler Wertvergleich. Damit bindet der Webauftritt die User in die Berechnung von Marktwerten mit ein - eine rein wissenschaftliche Bewertung nach klar definierten Parametern findet also nicht statt.

Darauf weisen auch die Betreiber auf der Seite direkt hin, denn der Marktwert und die tatsächliche Ablöse für den Spieler müssen nicht zwangsläufig übereinstimmen. In den letztlichen Transferwert würden auch Faktoren wie die restliche Vertragslaufzeit sowie die Situation der beteiligten Vereine berücksichtigt, erklären die Betreiber. Sind die Angaben von transfermarkt.de dann überhaupt zu gebrauchen?

KPMG eher unbekannter

Einen anderen Ansatz fährt der Anbieter KPMG. KPMG zählt zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Vor allem der Sportsender Sky setzt in seiner Bericherstattung sowie seiner wöchentlich stattfindenden Show "Transfer-Update" auf die Zahlen des Anbieters. In der Folge vom 9. Juli 2021 erklärt der Sportsender ab Minute fünf grafisch aufbereitet, wie die Berechnung in diesem Fall funktioniert.

Im Gegensatz zu transfermarkt.de stützt sich KPMG auf große Zahlenmengen. Neben den Leistungsdaten der Spieler werden beispielsweise auch weiche Faktoren wie die Anzahl der Social-Media-Follower in der Bewertung berücksichtigt.

Demnächst im 100-Millionen-Klub?

Die KPMG-Liste führt Kimmich in der letzten Aktualisierung vom 7. März mit einem Marktwert von 97,3 Millionen - Platz 15 für den Bösinger weltweit. Laut der Wirtschaftsprüfer verpasst der 27-Jährige also nur knapp den 100-Millionen-Klub. Nach der Vertragsverlängerung in den vergangenen Monaten könnte Kimmich dieser Schritt bei der nächsten Aktualisierung womöglich gelingen. Fraglich, ob Kimmich schon als kleiner Junge davon geträumt hat.

Die aktuell wertvollsten Spieler im Weltfußball sind übrigens der Franzose Kylian Mbappé und der Dortmunder Erling Haaland, der im kommenden Sommer auf die Insel zu Manchester City wechselt. Während Haalands Marktwert bei KPMG mit 137,5 Millionen Euro angegeben wird, ist Mbappé laut transfermarkt.de 160 Millionen wert. Bei KPMG kommt der Franzose lediglich auf 101,5, der Norweger Haaland beim Webauftritt jedoch auf 150. Den bisher höchsten Marktwert der Geschichte kann ebenfalls einer der beiden Genannten für sich verbuchen.

Im Dezember 2018 taxierte transfermarkt.de den Wert des 23-jährigen Franzosen auf 200 Millionen Euro - also knapp zwei Kimmichs. Ein bisschen teurer geht es aber immer. Der Rekordtransfer der Fußballgeschichte ist noch immer der Brasilianer Neymar. 2017 wechselte der Kicker für sage und schreibe 222 Millionen Euro von Barcelona nach Paris.

Nicht mal ein halber Kimmich

Als Vergleich: Der Tennenbronner Christian Günter ist laut transfermarkt.de 12 Millionen wert, der Neu-Dortmunder Nico Schlotterbeck immerhin 28 Millionen Euro. Für beide zusammen gibt es also nicht mal einen halben Kimmich.