1 Treue und langjährige Mitglieder der "Harmonie" werden gewürdigt (von links): Ottmar Warmbrunn (Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen), Günter Kleefeld (40 Jahre), Edmund Mei (40 Jahre), Werner Müller (40 Jahre), Lukas Thieringer (zehn Jahre), Dietmar Wittendorfer (20 Jahre Musikverein intern), Diana Thieringer (Vorsitzende); Jochen Banholzer (zehn Jahre Ehrenamt), Stefan Kimmich (15 Jahre Musikverein intern) und Jens Kochendörfer (15 Jahre Ehrenamt). Foto: Kochendörfer

Bei der Mitgliederversammlung des Musikvereins Bösingen gab es einen Rückblick auf das vergangene, erneute Corona-Jahr. Ein Höhepunkt: Langjähriger Mitglieder und Funktionsträger wurden geehrt.















Link kopiert

Bösingen - Erneut war es ein schwieriges Jahr. Dennoch kann man sehr stolz auf die Leistung des Vereins sein. So bedankt sich die Vorsitzende, Diana Thieringer, bei allen für die Unterstützung und Treue gegenüber dem Musikverein.

Durch den deutlichen Mehraufwand bei der Verwaltung des Vereins, auch den wenigen, aber dennoch stattgefundenen Veranstaltungen unter großen Vorgaben und Besonderheiten, die zu erfüllen waren, kann man doch positiv zurückblicken.

Blick in die Kasse

Der Kassenbericht des Kassiers Jochen Banholzer, fiel aufgrund der nicht möglichen Hauptveranstaltungen dennoch gut aus. Der Verein lehnt sich in der Zeit nicht zurück, sondern versucht alles, was möglich ist, um die finanzielle Herausforderung zu stemmen.

Schriftführer Jens Kochendörfer berichtet über die Auftritte und Veranstaltungen, die möglich waren. Traurigerweise war die Liste der abgesagten oder verschobenen Auftritte deutlich länger.

Kooperation mit Grundschule und Kindergarten

Im Bericht der Jugendleiter hört man, dass die Kooperation mit der Grundschule Bösingen (Bläserklasse) gefestigt werden konnte. Ebenfalls läuft das Konzept mit der neuen Kooperation des Kindergartens Bösingen zur "Musikalischen Früherziehung" hervorragend an.

Dirigent Gerhard Nesselhauf schließt sich den Dankesworten der Vorsitzenden an und bedankt sich ebenfalls bei allen Mitgliedern für die Unterstützung während der Zeit.

Bürgermeister Johannes Blepp lobt die besondere und teilweise komplexe Arbeit, geschuldet durch Corona. Auch die gute Zusammenhalt und den Drang nach Taten, um den Verein trotz der schwierigen Zeit immer voranzutreiben. Er empfiehlt der Versammlung die Entlastung. Souverän und unkompliziert führt er die Wahlen durch.

Gewählt

Folgendes Ergebnis wird festgehalten: In der Funktion bestätigt wird Diana Thieringer (Vorsitzende), Jens Kochendörfer (Schriftführer), Theresa Hezel (Jugendleiterin), Loreen Bantle, Elias Ott, Caroline Eith (Ausschuss) sowie Stefan Kimmich (Kassenprüfer).

Geehrt

Die angesprochene Treue zum Verein spiegelt sich bei den vielen Ehrungen wider. Ottmar Warmbrunn vom Blasmusikkreisverband Rottweil-Tuttlingen ist zu Gast, um diese Ehrungen auszusprechen. So übergibt er die BVBW-Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit an Lukas Thieringer; für 40 Jahre aktive Tätigkeit die BVBW-Ehrennadel in Gold mit Diamanten und Ehrenbrief an Edmund Mei, Werner Müller und Günter Kleefeld.

An Jochen Banholzer wird die BVBW-Förderermedaille in Bronze mit Urkunde für zehnjährige Tätigkeit im Vorstand überreicht. Jens Kochendörfer erhält die BVBW-Förderermedaille in Silber mit Urkunde für 15-jährige Tätigkeit im Vorstand. Die vereinsinternen Ehrungen mit Geschenk bekommen Stefan Kimmich für 15 Jahre und Dietmar Wittendorfer für 20 Jahre.

Förderverein tagt

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins des Musikvereins ist es schnell klar, dass es zu den vergangenen beiden Jahren nicht viel zu sagen gibt, da es schlicht nicht möglich war, die "normalen" Aktionen umzusetzen. Dies alles kann man aus dem Bericht des Vorsitzenden, Lothar Mei, vernehmen.

Mei bedankt sich bei all den Musikern für die stetige Verbundenheit zum Verein und lobt die hervorragende Gemeinschaft. Bürgermeister Johannes Blepp lobt die Arbeit und empfiehlt der Versammlung die Entlastung.

Bei den Wahlen werden bestätigt: Lothar Mei (Vorsitzender), Hans Schmid (Stellvertreter), Ronja Merz (Schriftführer) sowie Stefan Kimmich und Dieter Guhl (Kassenprüfer). Neu ins Amt gewählt wird Jana Keller (Kassierer).