Bösinger mit dabei: Wenn die Charaktere im Videospiel Schwäbisch schwätzen

2023 begründeten der Bösinger Pius Jauch und der Verein „Schwäbische Mund.art“ mit dem „Swabian Gameplay“ ein neues Genre. Jetzt gibt's eine Fortsetzung.

Wie kann ein Videospiel schwäbisch-alemannische Kultur vermitteln? Das haben der Verein „Mund.art“ und sein stellvertretender Vorsitzender Pius Jauch bereits mit ihrem Film „SOS – Streets of Stuttgart“ gezeigt. Dieses inszeniert ein fiktives Open-World-Videospiel, das in Baden-Württemberg spielt. Zum Weltspieletag ist mit „SOS 2.0 – Saving Heinrich Schickhardt“ nun eine Fortsetzung erschienen. Wie es dazu kam, und worum es geht, berichtet uns der Bösinger selbst.

Aber von vorn: Begonnen hat alles mit einem experimentellen Projekt während der Corona-Zeit, in der die Vereinsmitglieder, darunter etwa Kabarettisten und Mundartkünstler, zum „Hausarrest“ verdonnert waren. Nicht nur wollte man den Künstlern „infektionssichere“ Engagements verschaffen, man wollte auch verdeutlichen, dass Kultur und Sprache zunehmend über Computerspiele und andere digitale Formate vermittelt wird.

„Open Ländle“- statt „Open World“-Spiel

Inspiriert wurden die Vereinsmitglieder vom Format „Let's Play“, das Millionen an Fans hat. Dabei nimmt sich eine Person beim Spielen und Kommentieren eines Videospiels auf und lässt Zuschauer daran teilnehmen, die wiederum mitfiebern und live kommentieren können.

Im vom Verein produzierten 17-minütigen Film „SOS – Streets of Stuttgart“ – gedreht wurde damals unter anderem in der „Lido-Bar“ in Rottweil, und zu den Darstellern zählten auch Pius Jauch und Andreas „Lumpi“ Engisch – wurde gezeigt, wie es klingt, wenn ein Schwabe der „Let's Play“-Akteur ist. Der natürlich nicht etwa „Grand Theft Auto“ oder ein anderes populäres „Open World“-Videospiel „zockt“, das die USA oder andere Teile der Welt zum Vorbild hat, sondern eines, das in Baden-Württemberg spielt, ein „Open Ländle“-Game sozusagen.

Auch wenn ein solches Spiel noch nicht wirklich existiert, so hat der Film dazu gezeigt, wie schwäbische Kultur mal über eine ganz andere Plattform vermittelt werden könnte: per Videogame.

Wie geht's nach „Streets of Stuttgart“ weiter?

Das Projekt „SOS – Streets of Stuttgart“ wurde in wenigen Wochen zur medial erfolgreichsten Unternehmung des 30 Jahre alten Vereins, wie Pius Jauch berichtet. Die Idee einer Fortsetzung sei also sofort da gewesen.

Pius Jauch ist ein bekannter Liedermacher aus Bösingen und stellvertretender Vorsitzender des Vereins „Mund.art“. Foto: S. Pfeifer

Seit dem 11. Juni gibt es mit „SOS 2.0 – Saving Heinrich Schickhardt“ jetzt die Weiterentwicklung des fiktiven Spiels. Idee und Umsetzung kommen von Pius Jauch. Ein Videoclip vermittelt einen Eindruck davon, wie ein Videospiel Geschichte(n) aus dem schwäbisch-alemannischen Raum erlebbar machen könnte.

So wurden, ausgehend von alten Plänen, Stichen und Federzeichnungen, mithilfe von Generativer Künstlicher Intelligenz der herzogliche Lustgarten im Herzen Stuttgarts eindrucksvoll wieder zum Leben erweckt und das bis auf einen kleinen Überrest zerstörte Neue Lusthaus innen und außen dargestellt.

Im fiktiven Spiel geht es um den berühmten Baumeister Heinrich Schickhardt, der im Frühjahr 1635 auf offener Straße ermordet wird. „Verhindere es und lerne dabei das Neue Lusthaus und den Lustgarten der Herzöge von Württemberg kennen“, würde die Mission für den gedachten „Open World“-Spieler lauten.

Weitere Episoden in Arbeit

Mit „SOS 2.0“ wolle man einen Eindruck erwecken, was in Zukunft in Sachen Regionalkultur- und Wissensvermittlung möglich sei, wenn genügend Unterstützung aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft mobilisiert werden könne, erklärt Pius Jauch. Weitere Episoden seien bereits in Arbeit.

„Archivmaterial vom Staub der Jahrhunderte zu befreien und filmisch zum Leben zu erwecken, war bisher nur mit enormem finanziellen Aufwand möglich. Mit Geld, das wir für die Regionalkultur nie hatten.“

Generative KI werde schon aus Kostengründen bald den Großteil medialer Produktionen erstellen, ist Jauch überzeugt. „Sind kulturelle Inhalte auch aus unserem Raum über solche Systeme darstellbar, können nachfolgende Generationen auf bisher ungeahnte Weise damit spielen“, ergänzt der 43-Jährige.

In Zusammenarbeit mit der „Games BW“-Förderung der MFG Baden-Württemberg und der Nutzung der millionenschweren digitalen Rekonstruktionen der Staatlichen Schlösser und Gärten könnten schon in naher Zukunft Computerspiele realisiert werden, die den Vergleich mit international erfolgreichen Bestsellern nicht zu scheuen brauchten, so die Vision.

Ausgangspunkt war die Schalksburg

Ausgangspunkt für Pius Jauchs Idee war übrigens ein Auftrag, den er 2025 vom Schwäbischen Kulturarchiv des SAV in Frommern bekam: Er sollte einen Film zur Schalksburg drehen. Doch es mangelte an Bildmaterial, weil das Gebiet völlig überwachsen ist, wie er erzählt. „Also machte ich mich daran, ausgehend von digitalisiertem Archivmaterial, mit Hilfe generativer KI bewegte Bilder zu erstellen.“

Dabei sei immer klarer geworden, dass KI-Systeme nicht oder nur unzureichend mit Inhalten trainiert seien, die „unsere Räume kulturell abbilden“. „Beispielsweise spricht kein großes Sprachmodell ordentlich Schwäbisch. Das heißt: Wenn in Zukunft schon allein aus Kostengründen per KI ein Video erstellt wird, ist es unmöglich, die generierten Figuren ‚Schwäbisch schwätzen‘ zu lassen“, erklärt Pius Jauch. „Dabei wäre es technisch gesehen ein Leichtes, die Vielfalt unserer Dialekte abzubilden.“ So sei das Training eines Sprachmodells mit Varietäten von Sprache am Beispiel des schwäbisch-alemannischen Dialekts zum obersten Ziel geworden, erklärt Jauch.

„Für mich persönlich, als freischaffender Liedermacher, der die letzten beiden Jahrzehnte mit seiner Laute von Dorf zu Dorf gezogen ist, bedeutet das Projekt einen positiven Zugang zum Thema Künstliche Intelligenz, die bekanntlich auch ganz andere Seiten hat“, beschreibt er seinen persönlichen Bezug zum „SOS“-Projekt. Auch und gerade im Zusammenhang mit der reichen Geschichte des Rottweiler Raums und seiner Vermittlung tun sich hier bislang ungeahnte Möglichkeiten auf, ist der Mundartexperte überzeugt.