Bösinger mit dabei: Wenn die Charaktere im Videospiel Schwäbisch schwätzen

2023 begründeten der Bösinger Pius Jauch und der Verein „Schwäbische Mund.art“ mit dem „Swabian Gameplay“ ein neues Genre. Jetzt gibt's eine Fortsetzung.
Wie kann ein Videospiel schwäbisch-alemannische Kultur vermitteln? Das haben der Verein „Mund.art“ und sein stellvertretender Vorsitzender Pius Jauch bereits mit ihrem Film „SOS – Streets of Stuttgart“ gezeigt. Dieses inszeniert ein fiktives Open-World-Videospiel, das in Baden-Württemberg spielt. Zum Weltspieletag ist mit „SOS 2.0 – Saving Heinrich Schickhardt“ nun eine Fortsetzung erschienen. Wie es dazu kam, und worum es geht, berichtet uns der Bösinger selbst.