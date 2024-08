Alle vier Jahre gibt es eine Ministranten-Wallfahrt nach Rom. Die Bösinger Minis waren in diesem Sommer mit zwölf Teilnehmern dabei.

Am Sonntagabend startete die Wallfahrt für das Dekanat Rottweil mit einem bewegenden Aussendungsgottesdienst in der vollbesetzen St. Wendelinuskirche in Bösingen.

Papstaudienz am Petersplatz

Nach der zwölfstündigen Busfahrt ist die Gruppe am Montagvormittag in Rom angekommen. Die Wallfahrt, die am Freitag offiziell endete, wurde mit zwei diözesanweiten Gottesdiensten in der Papstbasilika St. Paul vor den Mauern umrahmt. Am zweiten Tag gab es für alle Ministranten eine Papstaudienz am Petersplatz, bei dem der Papst den Ministranten für ihren wertvollen Ministrantendienst in den Kirchen dankte und zum Schluss alle segnete.

Wahrzeichen von Rom

Die Bösinger Minis besuchten darüber hinaus viele Wahrzeichen in Rom, wie das Kolosseum, den Trevi Brunnen, die spanische Treppe oder das Pantheon. Auch ein Tag am See oder am Strand durfte natürlich nicht fehlen.

Es waren alle froh, dass die Minis gesund und munter Zuhause angekommen sind und sie tolle Eindrücke in Rom sammeln durften.