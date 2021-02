Bösingen Zusammenhalt in der Gemeinde

Als Schmankerl in Corona-Zeiten gilt der Hähnchentag, jeden zweiten Samstag. Früher seien Hähnchen im "Wilder Mann" sogar Tradition gewesen, erzählen sie.

Außerdem haben Günter und Annette Müller vor der Tür einen Kühlschrank und eine kleine Kasse aufgestellt. So seien sie jeden Tag beschäftigt. Dieses Selbstbedienungsangebot werde ebenfalls gut angenommen. Der Appell an die Ehrlichkeit verhallt dabei nicht. Im Gegenteil. Es werde regelmäßig frische Ware angeboten. Wie auch vor der Pandemie setzt der "Wilde Mann" auf Regionalität und kurze Wege. So werden zum Beispiel Eier und das Fleisch aus Bösingen und Mehl aus Herrenzimmern bezogen.

Einfach ist die Zeit während der Pandemie natürlich nicht. Rechnungen, Ausgaben und Verpflichtungen, so zum Beispiel dem Finanzamt gegenüber, bleiben. Traurig: Die Wirtsleute fühlen sich vom Staat im Stich. So hätten sie erst vor wenigen Tagen eine Abschlagszahlung der Novemberhilfe erhalten. Diese sei alles andere als schnell und unbürokratisch gelaufen.

Zuerst, so erzählen sie, sei ihr Antrag verloren gegangen. Einen zweiten dürfe man aber nicht stellen. Nach etlichen Nachfragen und dem Nicht-locker-lassen habe sich die Sachlage vor zwei Wochen schließlich geklärt. Eine Mischung aus Enttäuschung und Verärgerung ist durch den Telefonhörer spürbar.

Günter und Annette Müller vermissen eine Ansage von "oben", eine Perspektive, wie es nach dem Ende des "Lockdown" für die Gastronomie weitergehe. Ob die Politik etwas gelernt hat? Es dauert schließlich nur noch etwas mehr als eine Woche, dann ist bereits ein Jahr mit Corona ins Land gezogen.

Solidarisch mit einer Aktion in Bayern zeigt sich der "Wilde Mann". In der Nacht von Donnerstag auf den heutigen Freitag lassen die Müllers die Lichter in der Gaststätte an. Ein Zeichen für den Erhalt der Wirtshauskultur. "Da brennt die Hütte", lautet das Motto im Freistaat – und ebenso beim Speiselokal in Bösingen.