Bösingen Zentimetergenaues Schaffen

Das Narrentreffen beginnt am Freitag, 19 Uhr, mit Gei­sterumzug und Geisternacht im Festzelt. Hier steht ebenfalls das 40-jährige Bestehen der Harzwaldgeister im Mittelpunkt. Am Samstag, 13 Uhr, sind Kinderumzug und Kinder-Showtanz angesagt. Der Abend fängt um 19 Uhr mit einem Fackelumzug an, ab 20.30 Uhr ist Showtanz.