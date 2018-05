Bösingen Zeit für Schritt in die Öffentlichkeit

Bösingen-Herrenzimmern (psw). Wie soll sich die Gesamtgemeinde Bösingen bis zum Jahr 2030 innerörtlich weiterentwickeln? Wie können die beiden Ortsteile noch lebenswerter gemacht werden? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Verwaltung und Gemeinderat seit einiger Zeit. Bisher lief die Diskussion in nichtöffentlicher Sitzung und zuletzt in einem Workshop hinter verschlossenen Türen. Jetzt sieht man den Zeitpunkt gekommen, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Unterstützt wird die Gemeinde bei dieser Aufgabe vom Planungsunternehmen STEG Stadtentwicklung. Die Firma mit Hauptsitz in Stuttgart ist Dienstleister in der Stadtentwicklung. Zu den zentralen Aufgabenfeldern zählen Stadt- und Ortskernsanierungsmaßnahmen, Stadtumbau, Projektentwicklung und Baulanderschließung sowie zukunftsfähige Stadt- und Gemeinde-Entwicklungskonzeptionen.

Klar formuliertes Ziel der Verwaltung und der Mandatsträger: Die Bösinger und Herrenzimmerner sollen in die Überlegungen mit eingebunden werden und mit ihren Wünschen das Gesamtkonzept mitbestimmen.