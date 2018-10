Bösingen Wohnraum für alle erwünscht

Die deutliche Zunahme von älteren Mitbürgern führe zu einem Mehrbedarf an Pflege und an medizinischer Versorgung. Konsequenz: Die Betreuungsangebote sind auszubauen. Bei der Nachfolgesuche in der medizinischen Versorgung vor Ort sollte sich die Gemeinde aktiv einbringen. Neben Sport- und Freizeitmöglichkeiten benötige die Kommune für die Jugendlichen Treffpunkte.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gestaltung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Das soziale und ehrenamtliche Engagement der Bewohner, in der Kirche und in den zahlreichen Vereinen wurde allgemein als großes Plus im Ort gesehen.

Einsparpotenzial sehen Verwaltung und Gemeinderat in der Abschaffung bisher vorhandener Doppelstrukturen bei den kommunalen Einrichtungen. Damit könnten Kosten und Mehraufwand eingespart werden. Die Gemeinde stehe voll und ganz hinter dieser Entscheidung, hieß es.

Ob dies aber tatsächlich alle Bürger so sehen? Einig sind sich indessen alle, dass die Gemeinde Bösingen auch künftig auf interkommunale Kooperationen setzen muss.