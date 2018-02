Bösingen Weiße Pracht, bunte Tracht und ein launiges Volk überall in Bösingen

Dort bekamen sie von wahren Künstlerinnen eine zauberhafte Bemalung ins Gesicht "verpasst". Bevor dann Clowns, Sarotti-Mohren, Bajasse, Fasnetsmusikanten und Elferräte auf die Menschheit los gelassen wurden, sorgten die Musikanten mit ihren Handorgeln für eine Riesenstimmung. Es wurde kräftig gesungen.

Mit dem Bösinger Narrenmarsch zogen die Schmotzigengruppen in die Schule und anschließend in den Kindergarten ein. Selbstverständlich waren Kinder und Erzieherinnen bestens kostümiert. Die Kindergartenkinder und die Schüler erhielten je eine Auswurfscheibe Speck und eine Orange. Natürlich wurde der Nachwuchs für einige Tage von aller Last und Pflicht befreit.

Anschließen zogen die Schmotzigengruppen durch den Ort und besuchten mehr als 200 Bürger, die das 65. Lebensjahr erreicht haben. Sie unterhielten die Senioren mit lustigen Darbietungen und bescherten ihnen für eine kurze Zeit viel Freude und Fröhlichkeit. Und sie überreichten ihnen im Auftrag der Speckmockelzunft Gutscheine für Wurst und Wecken. Diese können am Sonntag und Montag nach den Umzügen in der Zunftstube oder in der Festhalle eingelöst werden.