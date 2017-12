Olga-Stritt-Stiftung und Sozialgemeinschaft Bösingen bereiteten den Senioren beider Ortsteile einen angenehmen und besinnlichen adventlichen Nachmittag im Haus Josefine. Mit viel Liebe wurden die Tische im Gemeinschaftsraum mit weihnachtlichen Artikeln bestückt. Max und Marlene Rapp spielten auf ihren Handorgeln, die Gäste sangen viele Adventslieder mit. Kindergartenkinder aus Bösingen trugen mit ihren Erzieherinnen Rosi Michler und Petra Chumillas (links) einige Adventslieder vor. Martina Kochendörfer rezitierte ein Weihnachtsgedicht und verteilte Weihnachtsgeschenke an die Kinder und an ihre Gäste. Bürgermeister Johannes Blepp bedankte sich bei Martina Kochendörfer und ihren Helferinnen für die liebevolle und umsichtige Bewirtung an den Kaffeenachmittagen. Sie bereiteten ihnen im vergangenen Jahr schöne Stunden. Foto: Hölsch