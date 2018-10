Bösingen Wasser aus dem Oberflurhydranten

Die Übung stand unter der Einsatzleitung von Ulrich Baier, stellvertretender Kommandant. Eingebunden waren Feuerwehrleute aus Bösingen. Gesamtkommandant Thilo Bippus, Bürgermeister Johannes Blepp, Gemeinderäte und die Alterswehr beobachteten die Hauptübung genau.

Feuerwehrmann Gustl Gapp erklärte die Schauübung über eine Lautsprecheranlage, damit die Zuschauer immer im Bilde waren. Zum Einsatz kamen 40 Feuerwehrmänner, davon eine Feuerwehrfrau. Außerdem demonstrierte Ralf Imhof, unterstützt von zwei Helfern und Feuerwehrmännern, wie man bei einem Verletzten die Kleidung zur weiteren Versorgung entfernt.

Bei der Manöverkritik in der Tennisgaststätte betonte der Bürgermeister die Wichtigkeit einer Schauübung. Ulrich Baier wies auf die Risiken und Gefahren für die Einsatzkräfte hin. Ein weiteres Augenmerk lag auf die Wasserversorgung am Sportgelände. Aus Sicht der Feuerwehr ist die Wasserversorgung nicht so gut, es bestehen lediglich zwei Wasserentnahmemöglichkeiten, Unterfluthydrant beim Sportverein und Oberflurhydrant beim Schützenhaus.