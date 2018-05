Ideales sommerliches Wanderwetter und die wunderschöne Natur mit frischen Farben haben viele Mitglieder und Gäste des Albvereins Bösingen dazu motiviert, an der Bodensee-Wanderung am Überlinger See teilzunehmen. Startpunkt war an der Flugzeugabsturz-Gedenkstätte bei Owingen. Nach der Besichtigung führte die Wanderung über üppige, grüne Wiesen durch den Hödinger Tobel zum viel besuchten Wanderknotenpunkt Haldenhof. Blütenpollen und Blütenstaub waren ständige Begleiter. Über den Geopfad ging es weiter nach Sipplingen. Entlang der blühenden Obstplantagen führte die Wanderung auf dem von Kirsch- und Apfelbäumen gesäumten "Blütenweg" mit traumhaften Aussichten auf den Bodensee in Richtung Ludwigshafen. Die Kurzwanderer genossen die abgekürzte Wanderstrecke von Sipplingen über den "Blütenweg" nach Ludwigshafen. Vor der Heimreise konnten alle Wanderer noch ein Eis am Ufer des schwäbischen Meeres genießen. Foto: Hezel