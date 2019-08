Bösingen "Voxxclub" kommt nach Herrenzimmern

Bösingen-Herrenzimmern - Der Kartenverkauf ist in vollem Gange, die Organisatoren sitzen kaum mehr still - am 14. September steht das große "Voxxclub"-Open-Air auf dem Hartplatz an. Zwei der Organisatoren, Klaus Stern von der Narrenzunft und Thomas Hoppe vom Sportverein, berichten, wie es dazu kam und wie sie im Zeitplan liegen.