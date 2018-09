Bösingen Von Zugpferden und 14 Gemeinderäten

Weil Bösingen und Herrenzimmern zugute kommt, dass die Einwohnerzahl zwar auseinanderdriftet, aber immer noch annähernd gleich bleibt – am 30. September 2017 hatte Bösingen 1724 Einwohner und Herrenzimmern 1623 –, bietet es sich laut Verwaltung an, die unechte Teilortswahl und die paritätische Sitzverteilung beizubehalten. Dies sieht der Gemeinderat ebenso.

Etwas ins Grübeln kommt die Ratsrunde jedoch wegen der Anzahl der Sitze. Die bewährten und dank der Größe der Gemeinde (zwischen 3000 und 5000 Einwohner) festgelegten 14 werden ins Gespräch gebracht, möglich sind aber auch zwölf (nächstniedrige Größengruppe) oder 18 (nächsthöhere).

Da ist einerseits das fehlende Wissen der Ratsrunde über die Bereitschaft der Anwesenden, erneut zu kandidieren. Gudrun Müller regt an, in nichtöffentlicher Sitzung ein Stimmungsbild, wer denn weitermachen wolle, zu erhalten. Da warten aber andererseits in der kommenden Legislaturperiode prickelnde Themen wie die Erweiterung der Seniorenarbeit und das Gemeindeentwicklungskonzept. Zugpferde für Kandidaten, findet Bürgermeister Johannes Blepp. Aber auch mehr Arbeit, so Barbara Fischinger. Besser 14 als zwölf Ratsmitglieder, meint zum Beispiel Thomas Glatthaar. Zwölf sei ein schlechtes Signal, findet Rainer Hezel. Dennoch gibt es Stimmen, die die Schwierigkeit, Kandidaten zu finden, andeuten und Richtung zwölf tendieren. Die Abstimmung für weiterhin 14 Gemeinderäte endet mit zehn Ja-Stimmen bei vier Enthaltungen (Detlef Gerber fehlt entschuldigt).