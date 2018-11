Bösingen Unterstützung stets da, wo auch immer Hilfe gebraucht wird

Bösingen (hh). Beim Helferfest im Gemeinschaftsraum im Haus Josefine bedankte sich die Vorsitzende und Einsatzleiterin der Sozialgemeinschaft und Nachbarschaftshilfe Bösingen, Martina Kochendörfer, bei ihrem Ausschussteam, beim Pastoralteam, besonders bei Pfarrer Hermann Barth, sowie bei Eveline Mei für die Mitarbeit und Unterstützung. Ihr Dank galt auch allen Helferinnen und Helfern für ihre Einsätze in der Nachbarschaftshilfe, Demenzbetreuung, Besuchsdienst in den Krankenhäusern, bei den Kranken zu Hause, bei Geburtstagsfeiern, Seniorennachmittagen und für den Einsatz dort, wo Hilfe notwendig ist, so wie bei all denen, die das ganze Jahr über in irgendeiner Weise zupacken und mithelfen, und so bedürftigen Mitmenschen zur Seite stehen. Immer sind seien sie da, wenn sie gebraucht würden.