Durch einen gemeinsamen Sucheinsatz der Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern, der Bergwacht und anderen Blaulichtorganisationen im Februar 2024 kam für die Feuerwehrleute eine schwer vorstellbare Finanzierungssituation der Bergwacht ans Tageslicht.

Während die Feuerwehren von der jeweiligen Gemeinde ausgerüstet werden, sind die Mitglieder der Bergwacht für ihre persönliche Schutzausrüstung zu großen Stücken selbst verantwortlich und im Wesentlichen auf Spenden von Privatpersonen und Firmen angewiesen.

Idee bei Versammlung

Um hier den Mitgliedern der Bergwacht Rottweil unter die Arme zu greifen, rief die Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern an der Jahresversammlung ihre Mitglieder auf, einen Teil der Einsatzvergütung zu spenden.

So wurden von den Feuerwehrleuten, Bürgermeister Peter Schuster und anwesenden Gemeinderäten mehr als 500 Euro eingesammelt. Um diese Spende in einem würdigen Rahmen an die Bergwacht Rottweil zu überreichen, lud die Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern die Bergwacht zum Sommerabschluss der Jugendfeuerwehr ein.

Würdiger Rahmen

Die Bergwachtmitglieder Dominik Weiss und Ralf Banholzer zeigten den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und interessierten Mitglieder der Einsatzabteilungen ihr medizinisches Equipment an Bord ihrer Einsatzfahrzeuge.

Auch die Rettung einer verletzten Person über eine geländegängige Trage mittels Seilzugs wurde eindrucksvoll demonstriert.

Bei den unterschiedlichen Arbeitsweisen und Aufstellung von Feuerwehr und Bergwacht haben beide Organisationen für ihr ehrenamtliches Engagement eines gemeinsam: Neue, interessierte Mitmacher sind jederzeit willkommen.

Weitere Informationen: simon.vetter@feuerwehr-boes-hz.de, dominik.weiss@bergwacht-wuerttemberg.de