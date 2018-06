Bösingen Und stetig steigen die Schülerzahlen

Bösingen. Die neue Schulleiterin (Start am 10. Januar) blickt auf ihre ersten fünf Monate im Amt zurück und zieht eine sehr zufriedenstellende Zwischenbilanz. Auf der einen Seite imponiert ihr die Wertschätzung der Schule, die diese durch die Gemeinde und den Gemeinderat erfährt und sich sichtbar in der Ausstattung und in zusätzlichem Personal zeigt. Und auf der anderen Seite hat sie sich die Geburtenzahlen der jüngeren Vergangenheit zu Gemüte geführt und kommt zu dem Ergebnis, dass die Schülerzahlen stetig steigen, keiner der beiden Schulstandorte somit in Gefahr sei. Die Ausstattung Ariane Nester erwähnt neben dem Sächlichen vor allem das zusätzliche Personal. Als da wäre die Schulsozialarbeiterin Adeline Ludwig. Deren 100-Prozent-Stelle bleibt nach dem Wegfall der Werkrealschule ab dem Schuljahr 2019/20 erhalten (Die beiden letzten Jahrgänge machen 2018 und 2019 noch ihren Abschluss in Bösingen). "Das ist richtig klasse", so Nester, Schulsozialarbeit sei nicht unnötig, wenn die Werkrealschule wegfalle. Sozialtrainung sei wichtig, je früher, je besser.

Ein weiterer nicht selbstverständlicher Baustein ist das sogenannte Bösinger Modell, die flexible, kostenlose Ganztagesbetreuung, von Montag bis Donnerstag von 7.10 bis 16 Uhr und am Freitag bis 13.30 Uhr. Hier engagieren sich in Bösingen Monika Fülles und in Herrenzimmern Vanessa Bertsch. Für den Mensabetrieb sind Sandra Oser (Bösingen) und Marie Luise Müller (Herrenzimmern) unverzichtbar.

Arbeitsgemeinschaften gehören mit den Jugendbegleitern gleichfalls dazu. Aktuell lockern Rope-Skipping, Handball, Leichtathletik, Schach und eine Bastel-AG den Alltag auf. Die Schulleitung sucht jedoch weitere Vereine oder Personen, die etwas Gutes tun wollen. Der Phantasie seien hier keine Grenzen gesetzt, so Ariane Nester. Die Schülerzahlen Derzeit zählt die Schulleitung 109 Schüler, 63 in Bösingen, davon 48 an der Grundschule, und 46 in Herrenzimmern. Es findet jahrgangsübergreifender Unterricht in allen Klassen an beiden Standorten statt (neuer Bildungsplan 2016); die Jahrgangsstufen eins und zwei sowie drei und vier bilden jeweils eine Klasse. Dies werde bleiben, sagt die Schulleiterin.