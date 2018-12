Bösingen Und "Opa" erzählt

Die Erzählsammlung des 1929 geborenen Epfendorfers erscheint in Kürze. Seine persönlichen Erinnerungen an Kindheit, Jugend und Familienleben in Epfendorf haben darin ebenso Platz wie Anekdoten über das Dorf und seine Bewohner in den vergangenen 150 Jahren.

Der Nachbargemeinde Bösingen ­und Originalen der benachbarten Stadt Oberndorf, wo der Autor in der Nachkriegszeit als Bäckergehilfe gearbeitet hat, ist je ein eigenes großes Kapitel gewidmet. Und man wird auch die eine oder andere Geschichte aus Talhausen, Trichtingen, Harthausen, Böhringen und Alt­oberndorf im Buch finden.

In einer Lesung in der Epfendorfer Gemeindehalle am Montag, 17. Dezember, 19 Uhr, trägt der Autor Passagen aus seinem Werk vor. Im Anschluss kann das Buch erworben werden.