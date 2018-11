Bösingen Ulrich Baier ist der erste Hauptbrandmeister

Die Beförderungen nahm Kommandant Thilo Bippus vor. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Yannick Schumpp und Chris Seifried, zum Hauptfeuerwehrmann René Baumeister, Georg Benz, Oliver Bihler, Andreas Hangst und Florian Schittenhelm, zum Löschmeister Daniel Glaser, zum Hauptlöschmeister Lothar Hoh und zum Hauptbrandmeister Ulrich Baier.

Baier sei damit der erste Hauptbrandmeister in der Geschichte der Feuerwehr Bösingen-Herrenzimmern, meinte Bippus. Ulrich Baier habe die Feuerwehr maßgeblich mitgeprägt. Seine Verdienste um die Sache Feuerwehr sind vielzählig. Baier absolvierte alle Lehrgänge bis zum Kommandanten. Außerdem absolvierte er viele Sonderlehrgänge. Seit etwa 1990 ist er Mitglied im Ausschuss. Zudem war er Kommandant, ist stellvertretender Kommandant, war Mitglied im Ausschuss des Kreisfeuerwehrverbands und mehr als 25 Jahre Atemschutzbeauftragter beziehungsweise Atemschutzgerätewart.

Baier wurde bereits mit dem Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold sowie mit dem Internationalen Leistungsabzeichen Vorarlberg in Bronze ausgezeichnet, das er viermal erwarb. Darüber hinaus hat Baier das Feuerwehr Ehrenzeichen in Silber und Gold erhalten.

Bei der Planung und Beschaffung des Löschfahrzeugs Lf 20 Kats war Ulrich Baier an vorderster Front und maßgeblich am Prozess beteiligt.

Raimund Müller ist seit 1972 dabei

Nach seiner Ehrung verabschiedete Ulrich Baier Hauptlöschmeister Raimund Müller aus dem aktiven Feuerwehrdienst. Müller sei ein Vorzeige-Feuerwehrmann. Er ist am 1. Januar 1972 in die Feuerwehr eingetreten, ist Sprechfunker, Atemschutzträger, Maschinist, Truppführer und Gruppenführer. Gleichzeitig ist er im Umgang mit der Kettensäge geschult worden. Während seiner aktiven Zeit hat er das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold erhalten sowie eine Auszeichnung im Bereich Geschicklichkeitsfahren für Einsatzfahrer. Auch er besitzt das Internationale Leistungsabzeichen Vorarlberg in Bronze.

Raimund Müller war von 1984 bis 2015 Ausschussmitglied, von 1999 bis 2010 Kassier, von 2004 bis 2018 Gruppenführer und im Beschaffungsausschuss des Löschfahrzeugs. 1997 hat er das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber erhalten, 2012 in Gold. Im gleichen Jahr wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Im Juli wechselte er in die Altersabteilung.