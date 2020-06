Bösingen Trickbetrüger ergaunert Schmuckstücke

Der 35 bis 40 Jahre alte Mann hatte sich am Dienstag an der Haustür nach Gegenständen erkundigt, die er angeblich auf dem Flohmarkt verkaufen wollte. Das Paar bot dem Mann einige Bücher an und ließ den etwa 1,80 Meter großen vermeintlichen Interessenten in die Wohnung. Der Mann wird als schwarzhaarig mit relativ ungepflegten Zähnen beschrieben.