Bösingen. "Südlife" ist zu Gast beim Weinfest des Musikvereins Bösingen, das am Wochenende 27./28. Oktober in der herbstlich dekorierte Festhalle gefeiert wird. Den Besucher erwartet ein unterhaltsames Programm für Jung und Alt. Der Slogan heißt: "Wir leben die Musik". Als musikalische Weltenbummler nimmt das Duo Südlife seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise in die verschiedenen Musikrichtungen. Es startet mit Volks- und Oberkrainermusik, zwischendurch gibt es aktuelle Hits und tanzbare Schlager. Außerdem entführt "Südlife" den Zuhörer in die Welt der Rock- und Popsongs. Nicht vergessen wird der eine oder andere Countrytitel. Ein Hörgenuss der besonderen Art, schwärmen die Veranstalter. "Solistische Showeinlagen und eigene Titel werden ebenfalls souverän vorgetragen."