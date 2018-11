Bösingen Stolz auf Talhausen

Im Gemeindehaus waren zudem Fotos und Zeichnungen des Künstlers Georg Bücheler zu Talhausen ausgestellt. Karl Kimmich zeigte im gut besuchten Saal verschiedene Bilder und Karten während seines Vortrags.

786 sei Talhausen zum er­sten Mal schriftlich erwähnt worden und somit älter als Stuttgart. Herrenzimmern und das Dorf am Neckar seien eng miteinander verbunden. Kimmich wolle, dass man nicht das Genick einziehen müsse, wenn man gefragt werde, woher man komme, sondern stolz sein könne auf Talhausen.

Unter den verschiedenen Karten, die er zeigte, war auch eine Karte des Herzogtums Schwaben um das Jahr 1000. Schwaben reichte damals bis an die oberitalienischen Seen. Dies erklärte auch die sprachliche Ähnlichkeit des schweizerischen Dialektes mit dem alemannischen. Kimmich ging kurz auf die verschiedenen Dialekte ein. In Talhausen hätten diese sich vermischt, da es durch die Mühle und Eisenbahn viele Zuwanderer gegeben habe.