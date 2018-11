Bösingen Speckmockelzunft im Bann des 50. Geburtstags

Der Abend beginnt mit einem Fackelumzug, anschließend findet der Showtanzabend statt.

Der Sonntag föngt mit einer Narrenmesse und dem Zunftmeisterempfang an. Am Sonntagnachmittag startet der Jubiläumsumzug. Alle vier Umzüge führen auf den Betriebshof der Firma Müller-Reisen, wo das große Festzelt steht. Die genauen Zeiten werden noch bekannt gegeben. Zum Aufbau des Festzelts am 25./26. Januar und zum Abbau am 3. Februar benötigt die Speckmockelzunft viele Helfer und fleißige Hände. Wer ein gutes Werk tun möchte, kann sich bei Koordinator Matthias Bantle, Telefon 0171/2 18 66 43, melden.

Bei den Veranstaltungen im Festzelt werden ebenfalls weitere Helfer gesucht. Diese Anmeldungen nimmt Stefan Bantle (Musle), Telefon 07404/92 10 50, entgegen.