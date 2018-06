Bösingen. Eine Autofahrerin übersah in Bösingen am Mittwochabend beim Linksabbiegen von der Beffendorfer Straße in die Herbergstraße ein Motorrad und verursachte einen Unfall, bei dem der Motorradfahrer und sein Sozius leicht verletzt wurden. Laut Polizei übersah die 77 Jahre alte Frau aufgrund der tief stehenden Sonne den Zweiradlenker. Der 17-jährige Motorradfahrer und dessen 16-jähriger Mitfahrer zogen sich durch den Sturz Schürfwunden zu. Sie wurden ins Klinikum nach Rottweil verbracht. Der Schaden am Zweirad und am Auto wird auf insgesamt 2500 Euro geschätzt.