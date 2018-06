Sommer-Feeling gibt es am Samstag, 9. Juni, bei der Burgruine Herrenzimmern, wenn die Musikkapelle Lyra zu ihrer zweiten Sommerserenade einlädt. Die Jugendkapelle Herrenzimmern eröffnet unter der Leitung von Karin Krell den Konzert- und Unterhaltungsabend um 19 Uhr mit mehreren flotten Stücken. Nach den "JuMus" (Jungmusikern) spielt die "Lyra" unter der Leitung von Markus Biche in ihrem ersten Programmteil ein paar kurzweilige Konzertstücke, bevor nach einer kurzen Pause der Unterhaltungsteil mit Polkas und Märschen beginnt. Passend zur Sommerserenade gibt es ein sommerliches Essens- und Getränkeangebot. Sollte die Sommerserenade wegen schlechten Wetters nicht stattfinden können, will dies der Verein auf der Homepage www.mk-herrenzimmern.de und an den Hinweistafeln an den Ortseingängen bekanntgegeben. Foto: Hölsch