Bösingen Seit 40 Jahren ununterbrochen im Dienste der "Lyra" aktiv

Karl-Heinz Villinger, zweiter stellvertretender Kreisvorsitzender des Musikkreises Rottweil im Blasmusikverband Rottweil-Tuttlingen, nahm mit den beiden Lyra-Vorsitzenden, Robert Schuhmacher und Birgit Berthold, die Ehrungen vor. Er lobte die hohe musikalische Qualität der Kapelle. Musik verbinde Menschen. Die Welt wäre ohne Musik halb so schön.

Für zehn Jahre aktive Vereinsarbeit überreichte Villinger Svenja Schick, Cathrin Noder und Tobias Roth die Ehrennadel in Bronze; Tobias Stern erhielt für 20 Jahre Treue die Ehrennadel in Silber, Luitgard Kramer-Eith für 40 aktive Musikerjahre die Ehrennadel in Gold mit Diamant.

Robert Schuhmacher sprach Richtung Cathrin Noder, Svenja Schick und Tobias Roth über die Anforderungen von Schule, Studium und Beruf auf der einen Seite und Hobby auf der anderen. Es sei nicht einfach, beide unter einen Hut zu bekommen. Tobias Roth war von 2011 bis 2015 Jugendleiter, Svenja Schick hatte die Kasse unter sich. Tobias Stern spielt seit 20 Jahren mit Bravour die Posaune. Von 2001 bis 2003 war er Jugendleiter. Luitgard Kramer-Eith kam 1977 als damals zweite Frau zur Musikkapelle. Heute besteht die Kapelle zu mehr als 50 Prozent aus Frauen. Lange Jahre spielte sie Klarinette und wechselte vor zwei Jahren zur Bassklarinette. Ein eher unbekanntes In­strument. Als Dirigentin des Vororche­sters bringe sie ihre großen pädagogischen Fähigkeiten ein, lobte sie Robert Schuhmacher. Seit 26 Jahren ist sie Kassenprüferin. Ihr Engagement für die Musikkapelle mache auf und neben der Bühne, beim Konzert und unterm Jahr nie Pause.