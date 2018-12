Bösingen Seit 25 Jahren im Team

So freuten sich die Firmenchefs Pius und Patrick Weber (Paul Weber GmbH & Co. KG, Herrenzimmern) im Rahmen der Weihnachtsfeier, stellvertretend für ein starkes Team, Mitarbeiter Wolfgang Hutz in ihrer Laudatio zu würdigen.

Wolfgang Hutz, verantwortlich in der Fertigung für die Zerspanung auf CNC-Maschinen, wurde für 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt und bekam von Geschäftsführer Pius Weber die Ehrenurkunde der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg überreicht.