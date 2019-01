Bösingen Schwarze Zahlen – gutes Jahr – positives Echo

Mehrere geplante Investitionen konnten aus unterschiedlichen Gründen in 2018 nicht realisiert, beziehungsweise nicht abgeschlossen werden. So muss die Verwaltung die Kosten für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Bösinger Straße (Herrenzimmern) neu veranschlagen.

Das gilt ebenso für die ursprünglich in 2018 vorgesehene neue Toranlage an der Bösinger Kläranlage. Anstatt 33 000 Euro werden dafür nunmehr 45 000 Euro angesetzt. Der geplante Grundstückserwerb im Gewerbegebiet Pfarrbrühl kam nicht zum Tragen. Im nächsten Jahr soll dieser getätigt werden. Der Haushaltsansatz wird für diese Maßnahme von 108 000 auf 140 000 Euro erhöht.

Eine Punktlandung schaffte man bei der Sanierung des Fachwerkgiebels beim Gebäude Kirchstraße 2. Dieser wurde bei trockenem Wetter ausgetauscht und zum Jahresende fertiggestellt. Der Bürgermeister sprach von einer gelungene Maßnahme, welche in der Bevölkerung ein sehr positives Echo gefunden habe. Außerplanmäßig musste die Gemeinde einen neuen Schneepflug beschaffen.