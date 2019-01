Bösingen Pflichtaufgaben gehen ganz schön ins Geld

Als Kosten für den gesamten Komplex nennt der Ingenieur: 195 000 Euro (350 Meter Kanal) plus 110 000 Euro (295 Meter Wasserleitung) plus 360 000 Euro (2000 Quadratmeter Straße) plus Nebenkosten, also deutlich mehr als die im Haushaltsplan registrierten 635 000 Euro. Zusätzlich dazugekommen ist der Kanal zwischen Schul- und Grundstraße, so Weisser. Planung und Ausschreibung der Bauleistungen beschließt der Gemeinderat einstimmig. Siemensstraße 2019 ist die Zeit reif, die Siemensstraße erscheinen zu lassen. Bisher existiert sie lediglich in Plänen. Sie wird eine Stichstraße westlich der Wiesenstraße, hinter "Rosenberger", mit Wendeschleife für Schwerlastverkehr und Parkmöglichkeiten für eben jenen im südlichen Teil der Straße. Die Kosten betragen laut Ingenieur: 200 000 Euro (1750 Quadratmeter Verkehrsfläche) plus 55 000 Euro (113 Meter Kanal) plus 95 000 Euro (245 Meter Wasserleitung) plus Nebenkosten. Planung und Ausschreibung der Bauleistungen beschließt der Gemeinderat einstimmig. "Brühl – 2. Änderung" Die vorgesehene Änderung des Bebauungsplans, um die Siemensstraße ausbauen zu können, hat Behörden zu Stellungnahmen motiviert. Die markanteste kommt vom Naturschutz; sie dient dem Schutz der Feldlerche, weil "durch das Heranrücken mit Siedlungskulissen Lebensräume der europäisch geschützten Art Feldlerche so beeinträchtigt werden, dass sie von der Art gemieden werden". Die Behörde hat als Fläche etwa 15 000 Quadratmeter genannt, die knappe Hälfte der Größe eines mittleren Feldlerchenreviers, mit Blick auf den Meideabstand der Art von 100 Metern zum Siedlungsbestand.

Faszinierend daran ist, dass der rechtskräftige Bebauungsplan "Brühl – 1. Änderung" seit dem 17. Februar 2005 existiert. Jetzt, in der zweiten Änderung, soll die Siemensstraße nicht den kompletten Planbereich durchschneiden, sondern als Stichstraße lediglich etwa bis zur Hälfte des Bereichs, etwa auf Höhe eines Lagerschuppens, gebaut werden. Dies bedeute, so Martin Weisser, dass aus einer Straßenfläche (100 Prozent Versiegelung) eine Baufläche (maximal 80 Prozent Versiegelung) werde. Es gebe also keine weiteren Eingriffe in Natur und Landschaft. Weisser: Aus der Änderung der Nutzung für eine Teilfläche von etwa 1300 Quadratmetern lasse sich das Erfordernis einer artenschutzrechtlichen Prüfung nicht ableiten.

Mit diesem "Abwägungsvorschlag" darf sich nun der Naturschutz auseinandersetzen. Auf die Antwort sind Ingenieur und Gemeinderat gespannt. Letzterer fasst den Satzungsbeschluss für besagte zweite Änderung des Bebauungsplans einstimmig. Parkplatz Dorfmitte Der Parkplatz in der Dorfmitte von Bösingen sehe teilweise ais, als ob Panzer darübergefahren seien, verdeutlicht der Schultes das Dilemma. Ergo: Er soll saniert werden. Dabei soll die Zufahrt auf sieben Meter Breite verschlankt werden und weniger steil ausfallen, teilt der Ingenieur mit. Leuchten im dunklen Teil kommen als Zugabe hinzu. Für die Fläche von 2200 Quadratmetern werden Kosten von 130 000 Euro zuzüglich Nebenkosten genannt. Im Haushaltsplan ist der Rahmen mit 166 000 Euro aufgespannt.

Rainer Hezel schlägt außerdem vor, eine Barriere unterhalb der Treppe zu installieren, damit Kinder nicht ungebremst auf die Haslenstraße rennen können, wenn der Schulbeginn oder sonst etwas Schönes in Schule oder Festhalle lockt. Und Gotthard Mei stellt die Frage, ob die Hangsicherung bei den Treppenstufen in Ordnung sei. Feldweg Für 50 000 Euro soll ein Stück eines Waldwegs im Bestand saniert werden. Vorgesehen sind so manche Meter eine Einfahrt weiter hinter dem Bösinger Sportgelände Richtung Beffendorf, die hin und wieder als Autostellplatz für Spaziergänger genutzt wird. Zusammen mit dem Parkplatz Dorfmitte passieren beide Vorhaben (Ausführungsplan und Ausschreibung der Bauleistungen) den Gemeinderat. "Pfarrbrühl – 3. Änderung" Besagte Änderung betrifft ein schlankes, nicht zu großes Dreieck eines bisherigen Areals, das als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, kurz hinter dem Bösinger Friedhof, mit Blickkontakt zum Gelände "Müller Reisen". Weil jene als Gewerbefläche vorgesehen ist und somit versiegelt wird, erweist sich hier der Hinweis des Naturschutzes auf Ausgleich als sinnvoll. Deshalb will die Gemeinde auf Hinweis von Ingenieur Martin Weisser einen Landschaftsarchitekten einschalten. Somit kommt dieser Bebauungsplan in diesem Punkt und in einem zweiten (zehn Meter Mindestabstand zum Friedhof) erneut in die sogenannte Offenlage, also in die Obhut der Behörden.

Die Kosten trägt der Käufer dieser Fläche, erfährt Josef Maier auf Nachfrage. "Wolfsteich – 3. Änderung" Diese Änderung betrifft lediglich das Reitgelände in Herrenzimmern, weil der Eigentümer Gebäude errichten will, so Bürgermeister Blepp. Eines hinten überdacht und eines vorne nicht überdacht, präzisiert der Ingenieur. Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Aufstellungsbeschluss für die erforderliche Bebauungsplanänderung. Zwei Mehrfamilienhäuser Die Häuserlandschaft in Bösingen erhält zeitnah Zuwachs. Neben dem bisherigen, noch ganz jungen Mehrfamilienhaus in der Haslen­straße, schräg unterhalb der Festhalle, soll ein zweites hinkommen. Interesse und Nachfragen seien groß, teilt der Schultes mit. Eine weitere Botschaft aus diesem ehrenwerten Haus für den Rat: Beschwerden über Lärmbelästigungen wegen der knappen Handvoll Großveranstaltungen in der Festhalle pro Jahr habe es nicht gegeben. Der Gemeinderat befürwortet das Baugesuch einstimmig.

Ein zweites Mehrfamilienhaus, drei Stockwerke hoch, soll von einem Unternehmen in der Beffendorfer Straße 1, neben dem Volksbank-Gebäude, errichtet werden. Ein Antrag auf Baugenehmigung laufe bereits, erfährt Georg Bantle auf Nachfrage.

Weil eine Abwasserleitung über das Flurstück verläuft und die Gemeinde nicht über ein Leitungsrecht verfügt, ist eine Verlegung derselben erforderlich. Jene muss die Gemeinde zahlen. Ingenieur Weisser nennt für 60 Meter Kanal Baukosten in Höhe von 30 000 Euro. Dies akzeptiert das Gremium einstimmig.

Bei alten Kanälen aus den 1950er-Jahren, erklärt Weisser, sei es nicht unüblich, nicht nur in Bösingen, dass es kein Leitungsrecht gebe. Vor der Gemeindereform galten in der Kommunalpolitik zum Teil eben schlankere Vorgaben und pragmatische Lösungen; nicht jede Verhandlung, wissen Altvordere, blieb allein auf das Rathaus beschränkt.