Bösingen Neue Wege bei der Seniorenbetreuung

In Eichstetten übernimmt die Dorfgemeinschaft den Generationenvertrag. Der Bürgergemeinschaft ist es gelungen durch eine Kombination von Nachbarschaftshilfe und mobilen Pflegekräften alternative Wohnformen für alte Menschen zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, im Alter im eigenen Dorf zu bleiben und den Umzug in ein klassisches Pflegeheim zu verhindern.

Eine Gruppe von Bürgern fuhr alsdann nach Eichstetten. Bürgermeister a. D. Gerhard Kiechle stellte den Interessierten aus Herrenzimmern und Bösingen die Seniorenbetreuung vor. In einem interessanten und informativen Vortrag erläuterte er die verschiedenen Seniorenbetreuungsangebote in Eichstetten. Besonders ging er dabei auf die Pflegewohngruppe im "Adlergarten" ein. Diese besichtigten die Gäste aus Herrenzimmern und Bösingen.

Einen gelungenen Abschluss fand die Exkursion bei einer genussvollen Weinprobe im Weingut Arndt Köbelin am Kaiserstuhl. Der Besuch in Eichstetten bestärkte alle Teilnehmer, gemeinsam mit "Spes Zukunftsmodelle" neue Konzepte für die Seniorenbetreuung in der Gesamtgemeinde Bösingen zu finden.

Deshalb wird in der Gemeinderatsitzung am Donnerstag, 20. September, Ingrid Engelhart informieren, welche Schritte notwendig sind, um gemeinsam für die gesamte Gemeinde neue Seniorenbetreuungsmodelle zu entwickeln.