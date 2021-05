1 Paul Bantle (OZW), eine stille Persönlichkeit aus Bösingen, wurde zu Grabe getragen. Hier ein Bild aus dem Jahre 2018. Foto: Hölsch Foto: Schwarzwälder Bote

Nachruf: Paul Bantle (OZW): große Verdienste erworben

Bösingen. Kurz vor seinem 88. Geburtstag starb unerwartet Paul Bantle (OZW), Oberzuchtwart aus Bösingen. Er wurde am vergangenen Donnerstag zu Grabe getragen.

Pfarrer Hermann Barth würdigte bei der Trauerfeier die großen Verdienste und Wertschätzung von Paul Bantle in der Kirchengemeinde und in der bürgerlichen Gemeinde. Paul Bantle lebte in seinem Glauben.

In den Ansprachen von Bürgermeister Johannes Blepp, Bernadette Stritt, Martina Kochendörfer und Matthias Maier wurde der verstorbene Paul Bantle mit Lobes- und Dankesworten reich versehen.

Bösingen und die Vereinswelt der Gemeinde verloren eine Persönlichkeit. Paul Bantle war ein Vorbild, ein herzlicher Mensch, vor allem aber ein wertvoller und treuer Freund. Paul Bantle liebte seine Heimat und die Menschen.

Seine ehrenamtlichen Aufgaben und Tätigkeiten begannen 1962 als Vorstandsmitglied der Flurbereinigung und Ortsobmann der Landwirte (bis 1997). Zugleich war Paul Bantle Geschäftsführer der Fleckviehzuchtvereine von Oberndorf und Rottweil. Außerdem war Paul Bantle Verantwortlicher des Katholischen Landvolks auf Dekanatsebene.

Sein ganzes Interesse als Elternbeirat und später Vorsitzender des Gremiums (bis 1985) galt der Bösinger Schule und der Jugend. Mit Weitsicht brachte er sich als Gemeinderat von 1968 bis 1975 in Bösingen sowie von 1984 bis 1999 in der Gesamtgemeinde in Rat und Tat ein. Ganz wichtig war es ihm, dass die Jugend ein Jugendhaus erhielt.

Seit der Gründung des CDU-Ortsverbands Bösingen-Herrenzimmern war Paul Bantle mehr als 23 Jahre stellvertretender Vorsitzender und Pressereferent und bis 2018 Mitglied im Vorstand.

Paul Bantle trat 1979 als Gründungsmitglied in den damaligen Bösinger Krankenpflegeverein ein. Bis 1996 war er als Kassenprüfer tätig. Danach übernahm er von 1996 bis 2004 im Krankenpflegeverein den Vorsitz. Bis 2018 hatte er dann den stellvertretenden Vorsitz inne und unterstützte, nun umbenannt in Sozialgemeinschaft, die Vorsitzende Martina Kochendörfer. Mehr als 20 Jahre besuchte er bis zum Jahresende 2018 mehr als 1100 Bösinger zu ihren Geburtstagen und brachte ihnen seine einzigartig geschmückten Weinflaschen und Honiggläser mit selbst gezogenen Blumen aus dem eigenen Garten mit.

Paul Bantle war mehr als 50 Jahre Mitglied im Obst- und Gartenbauverein Bösingen, Ehrenmitglied bei der Speckmockelzunft sowie beim Gesangverein und bei den Sportschützen. Paul Bantle war von 1973 bis 2008 Kassier und Schriftführer beim Farrenhaltungsverein.

Paul Bantle war seit der Gründung des Heimatpflegevereins Bösingen am 17. März 1979 im Vorstand aktiv. Mit seinen regional-historischen Arbeiten wie eine Dialektsammlung und seinem sozialen Engagement hat Paul Bantle über Jahrzehnte das kulturelle Leben in der Gemeinde Bösingen mitgestaltet. Das Weitergeben von Wissen, so auch bei Führungen im Bauernmuseum Bösingen über die "gute, alte Zeit", und das Vermitteln von Tradition, sein pädagogisches Wirken sowie die kulturelle Bildung zeichneten sein soziales Handeln für die Gemeinschaft aus.

Dies zeugt von seiner bemerkenswerter Schaffenskraft, die weit über die Gemarkung Bösingen hinaus strahlt und große Verdienste im Kulturleben der Region erworben hat.