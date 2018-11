Bösingen Nach sieben Monaten Ende in Sicht

Epfendorf/Bösingen. Vorsichtiger Optimismus ist durchaus angebracht: Auf der K 5563 geht gerade einiges. So wurde am Donnerstagmorgen der Betonkies aufgebracht, um am Freitag Binder und Belag fertigzustellen, informiert Wolfgang Dausch vom Straßenbauamt in Rottweil bei einem Vor-Ort-Termin. Die Arbeiten unter Vollsperrung waren bitter nötig, erklärt er.

Der Hang sei instabil. Auf dem etwa 80 Meter langen Stück, das nun saniert wurde, waren die Straßenschäden enorm. Auch der Rest der Kreisstraße zwischen Epfendorf und Bösingen hat schon bessere Zeiten gesehen. Zwei weitere Abschnitte unter- und oberhalb der Stelle sollten ebenfalls saniert werden, meint Dausch. Doch wann es dazu kommt, kann derzeit nicht gesagt werden.

Eigentlich habe man im Zuge der Sanierungsarbeiten noch einige Risse und Furchen im Belag an anderen Stellen ausbessern wollen – "wenn wir schon einmal die Vollsperrung haben". Doch das Wetter und die Ausla­stung der Baufirma hätten diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher könne es 2019 noch einmal zu einer Sperrung kommen – diesmal aber halbseitig mit Ampelregelung –, um kleinere Schäden auszubessern.