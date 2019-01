Bösingen-Herrenzimmern. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf jungen Männern und mehreren anwesenden Gästen, ebenfalls jungen Männern, ist es am frühen Neujahrsmorgen im Jugendhaus in Herrenzimmern in der Kirchstraße gekommen. Die fünf Personen, davon einer mit blonden, kurzen Haaren, einem Bart und einer eher korpulenten Figur, betraten laut Polizei gegen 4 Uhr den Jugendraum. Nach Angaben der vier alkoholisierten Geschädigten im Alter zwischen 18 und 20 Jahren sollen die fünf Unbekannten kurze Zeit später ohne Grund auf die vier Gäste losgegangen sein und diese geschlagen haben. Anschließend seien sie geflüchtet. Die Geschlagenen wiesen einige Blessuren auf, vorwiegend durch erhaltene Schläge ins Gesicht, und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Die Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise zu den fünf derzeit unbekannten Personen.