Bösingen Moderne Schließanlage im Herbst

Im Laufe der Diskussion spricht Planer Martin Weisser (Büro Weisser und Kernl, Villingendorf) über die Gesamthöhe des vorgesehenen Gebäudes und über die korrekte Abstandsfläche zum Friedhof. Der Garagenhof, so Bürgermeister Johannes Blepp, will hinter der Firma Müller bauen. Auf dem bisher als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesenen Areal weiden in regelmäßigen Abständen Schafe. Wie deren Besitzer mit-geteilt habe, so Blepp, verlasse die Zucht eventuell Bösingen.

Ingenieur Martin Weisser erläutert außerdem die Abrechnung "Kirchwiesen". Die Sanierung dieser kleinen Straße, die von der Ortsdurchfahrt zur Kirche führt, kostete 176 623,37 Euro. Mehrkosten seien entstanden, weil der Gemeinderat die Asphaltierung der in Frage kommenden Strecke bis zur Pfarrscheuer verlängert und das Austauschen von Bordsteinen zusätzlich gewünscht habe. Roland Noder lobt das Werk: Sehr gelungen sei diese Maßnahme.

Nächstes Projekt: Die Mehrzweckhalle in Bösingen bekommt die gewünschte elek­tronische Schließanlage. Das günstigste Angebot von vieren hat die Schreinerei Sei­fried (Herrenzimmern) abgegeben. Der Angebotspreis für 85 Zylinder beträgt 37 665,05 Euro. Architekt Harald Ganter (Dunningen) merkt an, dass 30 000 Euro im Raum gestanden seien. Ursprünglich seien 67 Zylinder genannt worden.