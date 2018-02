Bösingen Mit vielen Hexen ist nicht gut Kirschen essen

Das trockene Winterwetter und die vielen närrischen Gruppen zog eine noch nie dagewesene Zuschauerschar zum nächtlichen Spektakel nach Bösingen. Kurz nach 19.30 Uhr begann der populäre Umzug in der Beffendorfer Straße, zog durch die Ortsmitte bis hin zur Festhalle, wo im Anschluss der große Geisterball hin und her wogte.

Den Anfang machten die Flägga Bätscher aus Böhringen. Sie brachten gleich eine Riesenstimmung. Es folgten Schragen Hexen Hechingen, Funkenhexen Spaichingen, Narrenfreunde Bergfelden, Narrenzunft Linkenbolder Höhlagoischter, Fanfahrenzug Glonki Gilde, Tännlegei­ster Tuningen, Narrenzunft Herrenberg, NarrenfreundeAldingen, Narrenzunft Rohrau, Guggenmusik PillePalle, Talhausener Wölfe, Narrenzunft Dautmergen, Kobalt Hexen Schenkenzell, Mooslochhexe Biesingen, Legati Noctis, Duddler-Mussig, Brandhexen Winzeln, St. Georgener Nesthexen, Schlossberghexen Herrenberg, Scheulerwald Deifls-Hexa, Reichsstetthexa Rottweil, Bockdobel Pfupfer, Duachberg Hexa Mühlheim, Rotenfelser Schlämbe, Finsterbach Hexen, Aichhalter Hexen, Fanfarenzug der Narrenzunft Aichhalden, Baronengilde Lackendorf, Bära Datza Sulgen und Erlamer Oachberg Hexa.

Am Ende des gruselig-närrischen Umzugs folgte der gastgebende Verein, die Geister der Speckmockelzunft sowie der Festwagen der Bösinger Jugend. So manches schöne Mädchen wurde von schauderhaften Hexen oder von Bösinger Geistern in Gewahrsam genommen.